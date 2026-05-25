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賴總統：1千億計畫助中小微企業升級 2040年前協助百萬家企業智慧化

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今接見台灣工廠管理輔導與永續發展學會暨中華民國特定工廠聯合會。圖／總統府提供
賴清德總統今接見台灣工廠管理輔導與永續發展學會暨中華民國特定工廠聯合會。圖／總統府提供

賴清德總統今接見台灣工廠管理輔導與永續發展學會暨中華民國特定工廠聯合會時表示，政府將提出規模1000億元的計畫，加速中小微企業及傳統產業升級轉型，並搭配「AI新十大建設」協助一百萬家企業智慧化提升競爭力。

賴總統指出，他在就職兩周年談話時提到，在面對全球經濟變局下，台灣去年經濟成長率仍達8.68%，今年第一季經濟成長率更高達13.69%，創下39年來單季新高，推估今年的經濟成長率將超過7%。這些都是全民與在座貴賓共同打拚的成果。

賴總統說，台灣的製造業，很多是從一間小工廠，幾台機器、幾位員工開始，懷抱不怕挑戰的精神，靠著不斷進步的技術、品質與「說到做到」的信用，達到非凡的成就。

賴總統指出，國家經濟要繼續成長，提升產業競爭力是根本之道。尤其國內的中小微企業、傳統產業和地方工廠撐起台灣半片天。因此，政府會持續和大家站在一起，將積極推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業邁向數位、淨零、升級轉型，包括貸款優惠加碼、研發轉型補助以及爭取海外訂單等多項措施；政府也成立「產業競爭力輔導團」，提供各項技術支援。

賴總統提到，日前已宣布政府將提出規模1000億元的計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，這項計畫將搭配「AI新十大建設」，預計在2040年前協助一百萬家中小企業智慧化，提升競爭力。台灣的經濟戰略是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，政府會持續推動「五大信賴產業」、落實「AI新十大建設」，協助中小微企業加速、加大升級轉型，為台灣產業下一個繁榮世代奠定穩固基礎。

總統府表示，訪賓一行由總統府國策顧問暨台灣工廠管理輔導與永續發展學會理事長賴博司及中華民國特定工廠聯合會理事長葉振福率領，經濟部次長何晉滄陪同。

經濟成長率 賴清德

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