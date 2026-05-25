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綠桃市黨部主委之爭...前立委湯蕙禎駁是賴清德人馬：有競爭才有進步

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
前立委湯蕙禎。圖／取自湯蕙禎臉書
前立委湯蕙禎。圖／取自湯蕙禎臉書

民進黨昨進行地方黨部主委改選，桃園市黨部主委由前主委張火爐擊敗前立委湯蕙禎拿下，國民黨桃園市議員詹江村指是背後代表是前市長鄭文燦賴清德總統之爭，不少綠營人士都駁斥此說法。湯蕙禎今下午表示，自己也是鄭文燦班底，跟賴總統並無關係，會出來參選是認為「有競爭才會進步」，希望有機會能一展抱負。

湯蕙禎有法律專才，曾擔任過第三屆國大代表、桃園縣政府勞動及人力資源局長、法制處長，在鄭文燦任內擔任桃園市政府民政局長，並獲鄭文燦推薦成為第10屆不分區立委。她對黨務也不陌生，擔任過民進黨桃園縣黨部執行長，近年卸任立委職務後，在現任主委黃傅淑香邀請下，又回到市黨部擔任執行委員。

湯蕙禎下午接受本報訪問，她直言詹江村的發文「太會想像」、「想製造矛盾」，自己會出來參選的初衷很單純，因黃傅淑香此次無意連任，擔心無人能接，便詢問她是否能接任黨部主委。自己對黨務有想法，想加強黨務的組織運作、強化黨務的服務，並爭取年底桃園市長當選及議員全壘打的機會，所以決定登記參選。

湯蕙禎坦言，此次黨部主委選舉領表登記期間，張火爐雖然先登記了，但自己考量已答應人在先，再加上對黨部組織運作也有想法，所以也決定要登記。她認為「有競爭也是好事」，如果一直都沒有競爭，太冷、太和諧激不起火花，也很難有進步空間。

針對詹江村指她是賴總統派與鄭文燦人馬對抗的說法，湯蕙禎直言「想太多」，自己跟張火爐都是鄭文燦班底，她跟賴總統未有特別聯繫與互動，此次登記也並非是要為誰做事，只是希望當主委為地方發聲。

湯蕙禎也提到，過往桃園市黨部主委都是同額選舉，她這次跟張火爐都登記參選，罕見出現競爭局勢，鄭文燦有與她聯繫，認為主委選舉不用如此大費周章。但她還是認為，沒有競爭就沒有拜訪與互動，也盼在人生精華時間，有機會為民進黨貢獻。

「希望能更多的管道，把地方的心聲傳達到中央。」湯蕙禎說，此次選舉期間碰到許多自主性的黨員，都紛紛回饋可以改進的方向，尤其希望能加強地方向上傳遞民情的方式，都讓她收穫不少。針對昨天主委選舉結果未能如願，湯蕙禎坦言，自己理想性太高，還是不敵有實力的人，但仍希望自己能做一點事，讓民進黨發展更有力量。

民進黨 賴清德 鄭文燦 詹江村

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