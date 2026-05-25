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影／輝達辦員工大會 蔣萬安：台北向世界證明實力
台北市政府下午於南陽街舉辦「從餐桌到世界」揭幕記者會，媒體報導輝達將在27號上午舉辦員工慶祝大會，台北市長蔣萬安表示在北士科基地舉辦員工大會意義深遠，因為該基地為公司的總部，選擇在此舉辦會議，不僅向世界展示台北的實力，也表達對台北市發展的信心。
台北市政府指出，未來將持續推動「台北科技廊帶」整體布局，結合AI智慧治理、科技產業與城市發展能量，打造台北成為全球AI發展的重要戰略城市，延續台灣科技創新精神，開啟城市發展新篇章。
此次活動由台北市政府攜手潘文淵文教基金會、孫運璿學術基金會及美加文化實業股份有限公司合作辦理，並邀請藝術家成若涵以「從餐桌到世界」為主題進行創作，透過人行道鋪面與牆面藝術設計，重現台灣科技產業起飛的重要年代，讓民眾在城市街道中感受科技發展軌跡。
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