影／輝達辦員工大會 蔣萬安：台北向世界證明實力

輝達（NVIDIA）今天宣布為慶祝NVIDIA Constellation專案啟動，將於5月27日在北士科T17、T18基地舉辦輝達台灣員工大會，執行長黃仁勳親自出席。由於過往輝達員工大會都沒有對外公開，北市長蔣萬安今表示，他有正式收到輝達的邀請，這次會在T1718舉辦員工大會，「我會出席，屆時也很高興與輝達執行長黃仁勳見面。」

2026-05-25 14:40