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密室逃脫命案北市要賴負責 綠批蔣萬安草包：安全指引還抄中央

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨議員簡舒培（中）。本報資料照片
民進黨議員簡舒培（中）。本報資料照片

北市發生密室逃脫意外事故，台北市政府點名賴清德總統、內政部前部長徐國勇負責。台北市議員簡舒培25日於民進黨發言人吳崢主持的直播節目「午青LIVE」中表示，蔣萬安面對市政爭議，只會卸責推中央、創造新名詞來轉移焦點，無能草包形象已被市民看破手腳。

簡舒培表示，最早在4月份，議員候選人陳聖文就因體驗密室逃脫遭利器刺傷召開記者會，呼籲台北市政府做好相關檢查與規範。沒想到五月份又發生密室逃脫悲劇事故，期間台北市政府竟毫無作為。而5月10日悲劇發生一直到5月14日當事人不幸往生，北市府竟拖四天才召開府級會議，開完會後也沒展開全面稽查。一直到爭議越燒越大才開始稽查，三天檢查30間，完全只是作秀過水，根本無法詳細檢查；推說無法可罰卻又罰了104萬，簡直自我打臉。

簡舒培強調，蔣萬安市政沒做好，應認錯改進，沒想到蔣萬安為了擺脫草包形象，竟是開始罵議員、怪中央，企圖轉移焦點。但其實內政部消防署早在2017年就已經函頒「互動情境體驗場所安全指導綱領」，針對相關場所訂定規範，包含場所緊急應變措施、密室與櫃檯要有緊急通話鈕、束縛人身道具要有緊急中斷解鎖措施等，如果台北市政府有依照九年前中央早就訂定的綱領檢查，悲劇就不會發生，無奈蔣萬安只會推中央。

簡舒培指出，週末台北市政府發言人很兇的罵中央，更說台北市創全國之先訂定安全指引。但文化局的安全指引，就是把中央的安全指導綱領抄一遍，甚至連中央的名字都寫進去，竟就變成獨步全國。簡舒培批評，蔣萬安面對市政出包，不是推中央就是創新名詞，先有鼠類偵防師，為的就是讓蔣萬安脫離爭議黏鼠板，再來號稱獨步全國的安全指引，也只是抄中央。

吳崢表示，蔣萬安近期將市政問題政治化，只會批鬥民進黨、沈伯洋，萬事推中央，搞得市民人心惶惶，彷彿市長不在家。簡舒培表示，早在寶林茶室案時，蔣萬安就將市府明顯錯誤推給中央，剴剴案、狼師案等也都推中央，就是為了轉移焦點。如今台北市長候選人沈伯洋面對市民與記者提問，能夠實問實答、提出解方，對比蔣萬安只會卸責推中央、推給市府發言人回應，蔣萬安已被市民看破手腳。

蔣萬安 命案 北市 簡舒培 徐國勇 賴清德 內政部

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