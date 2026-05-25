接見加拿大駐台代表 卓榮泰盼展開AI半導體及國防工業合作

行政院長卓榮泰25日接見加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗時說，台加已簽署投資保障協議（FIPA），盼雙方儘速完成「貿易合作架構」簽署，也盼結合台灣半導體優勢與加拿大AI實力，並深化國防工業合作，包括無人機供應鏈等；卓並對加國軍艦航行台海傳達維護和平穩定的決心表達感謝。

卓榮泰指出，台加關係近年在不同領域持續深化，如教育、人員交流、產業合作、各地方層級的交往上，都累積相當多成果，且台加貿易結構高度依賴跟互補，因為雙方共同享有相同民主、人權、多元化及法治基本價值。

卓榮泰說，去年台灣經濟成長率較高，政府希望跟國人共享，並在國際上與理念相近的友盟國家，進行更多元化交流，建立更多的共享價值。經濟才能在彼此之間真正交流、具有韌性，共同發展跟相互協助。他誠摯希望台灣與加國能共同努力。

卓榮泰指出，2023年台加簽署「投資促進以及保障協議」（FIPA），促成我國文曄科技對加拿大蒙特婁電子公司的併購案，台灣科技業向外布局全球也是與世界各國合作的一種模式，期盼雙方能儘速簽署完成「貿易合作架構」的協議，開拓更多商機。

他提到，政府希望加強各種合作契機，比方結合台灣半導體優勢跟加拿大AI研發實力，共同加速雙邊發展AI的產業運用及經營生態系；在供應鏈合作架構下，能更穩定半導體所需的關鍵資源，同時結合加拿大首份的「國防工業戰略」，包括無人機供應鏈在內的國防工業上面，雙方能夠務實合作。

此外，卓榮泰提到，加拿大軍艦多次航行台海，是依國際法來行使國際自由航行權利，且多次透過多邊或雙邊的各種場域，與友盟一起發布共同聲明，傳達維護台海和平穩定現狀的決心，讓印太地區的自由開放得到更多的支持跟維護，他要特別表示歡迎及誠摯感謝。

他說，今年是加拿大設立駐台北貿易辦事處的40周年，過去雙方已經累積豐碩的合作成果，期盼未來在何曼麗到任後，能繼續加深合作、深化雙邊夥伴關係，促進未來更多、全面、多方位、全方位的各種交流。