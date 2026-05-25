毒駕致人死傷頻傳 洪孟楷倡議修法：致死最高判死刑 查獲就沒入車輛

國民黨立委洪孟楷今主張，毒蟲駕車致死罪大惡極，應該把死刑納入法律，用最嚴正的態度警告所有人，別心存僥倖。洪孟楷提出三項修法方向，要求法務部、內政部盡速提出對案，包括毒駕致死，最高判處死刑入法、毒駕查獲，直接沒入車輛、毒駕同車乘客，也應負刑責。

洪孟楷說，政府管理毒品源頭失控，必須負起最大責任。過去修法時在野黨席次不足，無法把死刑正式納入毒駕致死罰則，但如今社會已清楚看到，毒駕不是單純違規，而是明知危險仍執意上路，甚至可能奪走他人性命的重大惡行。

洪孟楷說，毒駕最惡劣地方在於，吸毒本身已經違法，結果還在毒品影響下駕車上路，根本是錯上加錯。因此他主張，毒駕只要經臨檢或查獲確認，就應直接沒入車輛，危害社會安全的行為，就應該直接剝奪其使用工具，提高犯罪代價。

洪孟楷也說，許多毒駕案件中，同車乘客其實明知駕駛有吸毒、精神異常狀況，卻依然選擇同車，甚至毫不制止，縱容危險發生，也不能完全切割責任。他主張，除了現行相關罰鍰之外，明知毒駕卻仍同車者，也應增訂刑責，透過法律責任，降低吸毒後仍敢駕車上路的可能性。

洪孟楷表示，目前推動的鞭刑打詐公投，其核心精神就是提高犯罪成本、強化嚇阻效果。未來若公投通過，在後續修法階段，也將嚴正研議把毒駕犯罪納入鞭刑處罰範圍。唯有提高刑責、加重代價、強化嚇阻，才能避免下一場悲劇再次發生，真正守護所有用路人的生命安全。

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