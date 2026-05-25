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曝太太落淚勸別開記者會 金溥聰哽咽：不能不管馬英九

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（右）與現任執行長戴遐齡（左）等人舉行記者會說明。記者曾原信／攝影
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（右）與現任執行長戴遐齡（左）等人舉行記者會說明。記者曾原信／攝影

馬英九基金會今舉行記者會公布前執行長蕭旭岑王光慈涉違反財政紀律等事證。國安會前秘書長金溥聰表示，沒有杯葛調查小組約談，且小組所問事項與事證無關，一直追問馬英九的健康問題，所以就讓證據說話。他也哽咽提及，外界將他妖魔化，太太為此事三度落淚，他非常不忍，但這件事他不能不管馬前總統。

媒體詢問，調查小組成員李德維日前表示，基金會未提供訪談紀錄，原因為何？另蕭旭岑說，被解職後曾求見馬英九但見不到，基金會後續有無再對兩人訪談或調查？

金溥聰說，他問過律師是否可以把基金會訪談報告交給調查小組，律師的回答是他們可以自己去訪談，基金會把所有相關資料包括會議記錄，在第一次董事會時都提供給他們了，執行長戴遐齡可證明。對於調查小組稱基金會一直杯葛，金也駁斥，他們提供3個證人可隨時約談，但到目前為止小組僅約談兩個，且問的問題看來是想把馬英九的健康作為他們訴求的主軸。

金溥聰重申，讓證據說話是最佳釐清事實的方法。基金會也講過，都是「涉嫌」，蕭、王如果認為基金會所言不實，那只有送法院。這也是馬英九為什麼說要依法究辦。他一個多月前就跟馬英九說，可以協助釐清事實，但是釐清後要怎麼辦，「不要問我的意見，我完全尊重你個人的想法。」

金溥聰說，外界把他妖魔化，讓他的家人非常難過。「我今天要來，我太太也勸我乾脆不要開記者會。」過去這麼多年他在政壇上遭受抹黑或攻擊，不是只有今天開始，但事實都證明，他從來不會講假話，都是就事論事；他也哽咽嘆，太太為了這件事情到現在已經落淚3次了，他真的非常不忍，「但是我告訴她，我不能不管馬總統這件事情，我跟隨他這麼多年，唉，不想多講了。」

至於為何馬英九未親自出席記者會說明，金溥聰說，過去這段時間，他們在媒體上接觸到對基金會的表現「不是那麼友善」，更不要講他個人被妖魔化。馬英九出席，也不能保證在場所有的同仁會不會故意刁難，因為這一層的考量，所以馬自己同意不出席。

此外，媒體報導，知情人士透露，王光慈有提供相關支出明細或單據作為佐證，說未入基金會帳戶的錢都是用在馬英九身上。誠品會計師事務所會計師周志誠說，對於沒有入基金會帳的表外現金收支，因為不在本次查核的範圍，也沒有看過這些收支憑證，所以無從判斷其正確性或合理性。

周志誠說，如果個人基於實務考量，暫時保管沒有入帳的捐款收入，並做一些支出的運用，是否符合「財團法人法」第19條所講的財產保管的規定，或者符合內部控制的原則，可能都需要進一步確認。

金溥聰 馬英九 蕭旭岑 馬英九基金會 王光慈

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