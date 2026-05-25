快訊

直擊！黃仁勳再訪王記府城肉粽 親民簽名合照、再送店家大紅包

快對獎！統一發票千萬獎號出爐「19531471」

大砍員工福利？台積電霸氣回應：今年員工分紅增幅仍優於去年

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕致死頻傳 陳菁徽提5點訴求 呼籲毒駕、酒駕分流修法

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

毒駕事件頻傳，國民黨立委陳菁徽提出5項訴求，包括強化電子煙查緝、強化第一線員警毒品採檢設備、啟動全國稽查專案、毒駕與酒駕分流修法及編列員警稽查津貼等。其中針對毒駕，陳菁徽主張，毒駛、拒測、累犯、致死傷案件應加重處罰，建立駕照撤銷、強制治療、累犯隔離及沒入毒駕使用車輛等完整制度。

陳菁徽指出，據警政署資料，今年1至4月全台已查獲4725件毒駕案件，5月連續4天發生毒駕致死事件。但回頭看看行政院到底做了什麼？從2017年開始「新世代反毒策略」三期合計投入400億元納稅錢；但是短短一年的時間，全台毒駕案件從2619件暴增至2025年的8659件，行政院秘書長張惇涵卻說，施用毒品人口數逐年下降，反毒策略走在正確道路上。

陳菁徽說，近期多起毒駕事件都與喪屍煙彈有關，依托咪酯本來是醫療麻醉用藥，如今卻被犯罪集團製成煙彈、煙油，低價販售、快速流通。刑事局統計，今年1至4月全國已查獲370處毒煙彈分裝場，查扣依托咪酯類煙油及粉末共148公斤，估算可製成150萬顆毒煙彈。毒品被包裝成電子菸、煙彈、咖啡包，成本低、分裝快、門檻低，甚至像地下手工代工一樣擴散。

陳菁徽指出，電子煙在台灣本來就是違法物品，菸害防制法早已全面禁止包括電子煙在內的類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。可是街上、校園周邊、社群平台上，仍然看到年輕人人手一支。更可怕的是他手上的那一支，可能就是毒品載具。

陳菁徽說，內政部長劉世芳說要限制吸毒者取得駕照，降低無照上路可能性，但都已經違法吸毒，真以為會因為沒有駕照，就乖乖不上路嗎？毒品防制不能只停在校園宣導，毒駕防制也不能只等到撞死人後才加重刑責。真正有效的治理，必須前端阻斷、後端嚴懲，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。

陳菁徽提出，5項具體要求第一是強化電子煙查緝，針對黑市、校園周邊、社群平台等全面掃蕩；第二重新檢討並強化第一線員警毒品採檢設備；第三啟動全國性擴大稽查專案，針對KTV、夜店、酒吧及深夜場所加強臨檢與溯源查緝；第四額外編列員警稽查津貼及相關補助經費；第五法制面應推動毒駕與酒駕分流修法，針對非法毒品駕駛、拒測、累犯、致死傷案件，應加重處罰，並建立駕照撤銷、強制治療、累犯隔離及沒入毒駕使用車輛等完整制度。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳菁徽 毒駕 酒駕 毒品

延伸閱讀

防毒駕鐵拳連發 警署多管齊下建構毒駕防制安全網

防止毒駕 警政署擬管制毒癮者駕照

平均1天近40件毒駕！ 檢方：應檢討刑責與依托咪酯分級

唾液快篩攔截4千件毒駕！警政署推修法同車乘客也要罰

相關新聞

曝太太落淚勸別開記者會 金溥聰哽咽：不能不管馬英九

馬英九基金會今舉行記者會公布前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律等事證。國安會前秘書長金溥聰表示，沒有杯葛調查小組約談，且小組所問事項與事證無關，一直追問馬英九的健康問題，所以就讓證據說話。他也哽咽提及，外界將他妖魔化，太太為此事三度落淚，他非常不忍，但這件事他不能不管馬前總統。

【重磅快評】民進黨新戰神氣虛 賴清德潔癖演出來的？

行政院聯合服務中心淪酬庸？藍委質疑相關預算編回來了，但綠友友一個沒少，號稱民進黨「新戰神」的政院秘書長張惇涵拿金馬辦公室副執行長非政黨人士當擋箭牌；但政院聯合服務中心共有１５個執行長及副執行長，張只能拿１例辯駁，若非酬庸，新戰神何以如此氣虛？

毒駕致死頻傳 陳菁徽提5點訴求 呼籲毒駕、酒駕分流修法

毒駕事件頻傳，國民黨立委陳菁徽提出5項訴求，包括強化電子煙查緝、強化第一線員警毒品採檢設備、啟動全國稽查專案、毒駕與酒駕分流修法及編列員警稽查津貼等。其中針對毒駕，陳菁徽主張，毒駛、拒測、累犯、致死傷案件應加重處罰，建立駕照撤銷、強制治療、累犯隔離及沒入毒駕使用車輛等完整制度。

朝野立委對刪減監察院預算無共識 留待協商處理

立法院司法法制委員會今天審查監察院預算，民眾黨立委陳昭姿提案減列監察院一般行政費用9134萬3000元，減列國家人權業務預算8000萬元，由於立委與監察院無法達成共識，會議主席翁曉玲裁定相關提案保留，送交朝野立法院黨團協商。

沈伯洋北市不一定要贏？綠營擬推「雙母雞」破北台困局

隨著民進黨2026北台灣選戰布局逐漸浮現，黨內對已獲提名參選台北市長的沈伯洋，思考方向也開始從單一選區勝負轉向整體區域作戰。儘管沈伯洋近期網路聲量與部分民調表現受關注，但其鮮明的國安、資訊戰與抗中論述，也讓綠營內部出現不同評估。 黨內有一派認為，對沈伯洋的期待，未必是短期內直接扛起整個北台灣，而更像是作為特定戰場的節奏型角色…

【重磅快評】賴總統狂撒幣前 沒說出口的事

賴清德總統在執政兩周年後，拋出一連串撒幣式的政策大禮包：包括每年耗資2千億元的「零至18歲成長津貼」、承諾投入千億元支持中小微企業轉型，隨後更在參訪行程中加碼提出家庭主婦（夫）每月可領五千元國民年金的願景。賴總統有如聖誕老公公般狂撒幣，有資格獲得補助的民眾自然開心，但總統開出這些支票的同時還有很多話沒先說。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。