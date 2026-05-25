毒駕致死頻傳 陳菁徽提5點訴求 呼籲毒駕、酒駕分流修法

毒駕事件頻傳，國民黨立委陳菁徽提出5項訴求，包括強化電子煙查緝、強化第一線員警毒品採檢設備、啟動全國稽查專案、毒駕與酒駕分流修法及編列員警稽查津貼等。其中針對毒駕，陳菁徽主張，毒駛、拒測、累犯、致死傷案件應加重處罰，建立駕照撤銷、強制治療、累犯隔離及沒入毒駕使用車輛等完整制度。

陳菁徽指出，據警政署資料，今年1至4月全台已查獲4725件毒駕案件，5月連續4天發生毒駕致死事件。但回頭看看行政院到底做了什麼？從2017年開始「新世代反毒策略」三期合計投入400億元納稅錢；但是短短一年的時間，全台毒駕案件從2619件暴增至2025年的8659件，行政院秘書長張惇涵卻說，施用毒品人口數逐年下降，反毒策略走在正確道路上。

陳菁徽說，近期多起毒駕事件都與喪屍煙彈有關，依托咪酯本來是醫療麻醉用藥，如今卻被犯罪集團製成煙彈、煙油，低價販售、快速流通。刑事局統計，今年1至4月全國已查獲370處毒煙彈分裝場，查扣依托咪酯類煙油及粉末共148公斤，估算可製成150萬顆毒煙彈。毒品被包裝成電子菸、煙彈、咖啡包，成本低、分裝快、門檻低，甚至像地下手工代工一樣擴散。

陳菁徽指出，電子煙在台灣本來就是違法物品，菸害防制法早已全面禁止包括電子煙在內的類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。可是街上、校園周邊、社群平台上，仍然看到年輕人人手一支。更可怕的是他手上的那一支，可能就是毒品載具。

陳菁徽說，內政部長劉世芳說要限制吸毒者取得駕照，降低無照上路可能性，但都已經違法吸毒，真以為會因為沒有駕照，就乖乖不上路嗎？毒品防制不能只停在校園宣導，毒駕防制也不能只等到撞死人後才加重刑責。真正有效的治理，必須前端阻斷、後端嚴懲，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。

陳菁徽提出，5項具體要求第一是強化電子煙查緝，針對黑市、校園周邊、社群平台等全面掃蕩；第二重新檢討並強化第一線員警毒品採檢設備；第三啟動全國性擴大稽查專案，針對KTV、夜店、酒吧及深夜場所加強臨檢與溯源查緝；第四額外編列員警稽查津貼及相關補助經費；第五法制面應推動毒駕與酒駕分流修法，針對非法毒品駕駛、拒測、累犯、致死傷案件，應加重處罰，並建立駕照撤銷、強制治療、累犯隔離及沒入毒駕使用車輛等完整制度。

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