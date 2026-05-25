朝野立委對刪減監察院預算無共識 留待協商處理

立法院司法法制委員會今天審查監察院預算，民眾黨立委陳昭姿提案減列監察院一般行政費用9134萬3000元，減列國家人權業務預算8000萬元，由於立委與監察院無法達成共識，會議主席翁曉玲裁定相關提案保留，送交朝野立法院黨團協商。

監察院秘書長黃適卓表示，如果刪到9000萬元，整個業務預算幾乎刪除，已經不是廢院問題，而是廢權問題，相關權都無從執行，對於人民來說影響甚鉅，請立法院三思而後行。

立法院司法法制委員會審查115年監察院預算，立委與監察院正副秘書長黃適卓、王增華言詞交鋒，涉及監察院存廢議題。

監察院書面報告指出，歲出預算編列11億5418萬4000元，一般行政部分編列9億1793萬6000元，主要用於支應人事費、監察院基本行政工作維運、監察職權及行政資訊系統維護，還有資通安全防護軟體授權等經費，另外國家人權業務編列1億1151萬6000元。

陳昭姿提案，鑑於社會普遍認為監察院喪失功能，淪為執政黨酬庸，供政治人物養老機關，有違人民對政府機關期待。為撙節預算，避免無用機關浪費人民稅金，減列基本行政工作維持預算6182萬3000元、資訊管理預算2942萬元，總計9124萬3000元。

陳昭姿表示，民眾黨認為監察院毫無功能，這也是民進黨過去長期以來的主張，完全執政以後，並未履行承諾，面對在野黨立委提案廢除監察院，民進黨立委柯建銘聲稱遂行假憲改真奪權之目的，顯示民進黨承諾跳票。

民進黨立委沈發惠說，尊重民眾黨政治立場，考試院、監察院廢除議題，他個人支持討論，但監察院這個機關依然存在，很多公務人員還在那邊上班。今年選舉年，監察院要處理財產申報、候選人政治獻金等業務，希望立委理性看待，一碼歸一碼。

民進黨立委莊瑞雄表示，民進黨從來就沒有反對透過憲政手段，重新對監察院的職掌進行安排，修憲是立法院的職責，如果要修憲，大家一起來，他贊成修憲廢除監察院，民進黨會支持，希望能夠理性討論預算。