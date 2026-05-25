快訊

直擊！黃仁勳再訪王記府城肉粽 親民簽名合照、再送店家大紅包

快對獎！統一發票千萬獎號出爐「19531471」

大砍員工福利？台積電霸氣回應：今年員工分紅增幅仍優於去年

聽新聞
0:00 / 0:00

朝野立委對刪減監察院預算無共識 留待協商處理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
監察院秘書長黃適卓。圖／聯合報系資料照片
監察院秘書長黃適卓。圖／聯合報系資料照片

立法院司法法制委員會今天審查監察院預算，民眾黨立委陳昭姿提案減列監察院一般行政費用9134萬3000元，減列國家人權業務預算8000萬元，由於立委與監察院無法達成共識，會議主席翁曉玲裁定相關提案保留，送交朝野立法院黨團協商。

監察院秘書長黃適卓表示，如果刪到9000萬元，整個業務預算幾乎刪除，已經不是廢院問題，而是廢權問題，相關權都無從執行，對於人民來說影響甚鉅，請立法院三思而後行。

立法院司法法制委員會審查115年監察院預算，立委與監察院正副秘書長黃適卓、王增華言詞交鋒，涉及監察院存廢議題。

監察院書面報告指出，歲出預算編列11億5418萬4000元，一般行政部分編列9億1793萬6000元，主要用於支應人事費、監察院基本行政工作維運、監察職權及行政資訊系統維護，還有資通安全防護軟體授權等經費，另外國家人權業務編列1億1151萬6000元。

陳昭姿提案，鑑於社會普遍認為監察院喪失功能，淪為執政黨酬庸，供政治人物養老機關，有違人民對政府機關期待。為撙節預算，避免無用機關浪費人民稅金，減列基本行政工作維持預算6182萬3000元、資訊管理預算2942萬元，總計9124萬3000元。

陳昭姿表示，民眾黨認為監察院毫無功能，這也是民進黨過去長期以來的主張，完全執政以後，並未履行承諾，面對在野黨立委提案廢除監察院，民進黨立委柯建銘聲稱遂行假憲改真奪權之目的，顯示民進黨承諾跳票。

民進黨立委沈發惠說，尊重民眾黨政治立場，考試院、監察院廢除議題，他個人支持討論，但監察院這個機關依然存在，很多公務人員還在那邊上班。今年選舉年，監察院要處理財產申報、候選人政治獻金等業務，希望立委理性看待，一碼歸一碼。

民進黨立委莊瑞雄表示，民進黨從來就沒有反對透過憲政手段，重新對監察院的職掌進行安排，修憲是立法院的職責，如果要修憲，大家一起來，他贊成修憲廢除監察院，民進黨會支持，希望能夠理性討論預算。

監察院 立委 陳昭姿

延伸閱讀

政治獻金案 柯文哲：監察院跟北檢狼狽為奸

中立性被認可！傳李鴻鈞過「忠誠測試」 有望扶正獲提名監察院長

監院：柯文哲政治獻金裁罰案 監院恪遵依法行政

棒球教練性侵案遭監院糾正 盧秀燕喊話重判、改革良民證制度

相關新聞

曝太太落淚勸別開記者會 金溥聰哽咽：不能不管馬英九

馬英九基金會今舉行記者會公布前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律等事證。國安會前秘書長金溥聰表示，沒有杯葛調查小組約談，且小組所問事項與事證無關，一直追問馬英九的健康問題，所以就讓證據說話。他也哽咽提及，外界將他妖魔化，太太為此事三度落淚，他非常不忍，但這件事他不能不管馬前總統。

【重磅快評】民進黨新戰神氣虛 賴清德潔癖演出來的？

行政院聯合服務中心淪酬庸？藍委質疑相關預算編回來了，但綠友友一個沒少，號稱民進黨「新戰神」的政院秘書長張惇涵拿金馬辦公室副執行長非政黨人士當擋箭牌；但政院聯合服務中心共有１５個執行長及副執行長，張只能拿１例辯駁，若非酬庸，新戰神何以如此氣虛？

毒駕致人死傷頻傳 洪孟楷倡議修法：致死最高判死刑 查獲就沒入車輛

國民黨立委洪孟楷今主張，毒蟲駕車致死罪大惡極，應該把死刑納入法律，用最嚴正的態度警告所有人，別心存僥倖。洪孟楷提出三項修法方向，要求法務部、內政部盡速提出對案，包括毒駕致死，最高判處死刑入法、毒駕查獲，直接沒入車輛、毒駕同車乘客，也應負刑責。

毒駕致死頻傳 陳菁徽提5點訴求 呼籲毒駕、酒駕分流修法

毒駕事件頻傳，國民黨立委陳菁徽提出5項訴求，包括強化電子煙查緝、強化第一線員警毒品採檢設備、啟動全國稽查專案、毒駕與酒駕分流修法及編列員警稽查津貼等。其中針對毒駕，陳菁徽主張，毒駛、拒測、累犯、致死傷案件應加重處罰，建立駕照撤銷、強制治療、累犯隔離及沒入毒駕使用車輛等完整制度。

朝野立委對刪減監察院預算無共識 留待協商處理

立法院司法法制委員會今天審查監察院預算，民眾黨立委陳昭姿提案減列監察院一般行政費用9134萬3000元，減列國家人權業務預算8000萬元，由於立委與監察院無法達成共識，會議主席翁曉玲裁定相關提案保留，送交朝野立法院黨團協商。

沈伯洋北市不一定要贏？綠營擬推「雙母雞」破北台困局

隨著民進黨2026北台灣選戰布局逐漸浮現，黨內對已獲提名參選台北市長的沈伯洋，思考方向也開始從單一選區勝負轉向整體區域作戰。儘管沈伯洋近期網路聲量與部分民調表現受關注，但其鮮明的國安、資訊戰與抗中論述，也讓綠營內部出現不同評估。 黨內有一派認為，對沈伯洋的期待，未必是短期內直接扛起整個北台灣，而更像是作為特定戰場的節奏型角色…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。