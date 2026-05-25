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【重磅快評】民進黨新戰神氣虛 賴清德潔癖演出來的？

聯合報／ 主筆室　
行政院秘書長張惇涵面對藍委攻勢，總是言語犀利，甚至不假辭色，被綠營封為「政院新戰神」。圖／聯合報系資料照片
行政院秘書長張惇涵面對藍委攻勢，總是言語犀利，甚至不假辭色，被綠營封為「政院新戰神」。圖／聯合報系資料照片

行政院聯合服務中心淪酬庸？藍委質疑相關預算編回來了，但綠友友一個沒少，號稱民進黨「新戰神」的政院秘書長張惇涵拿金馬辦公室副執行長非政黨人士當擋箭牌；但政院聯合服務中心共有１５個執行長及副執行長，張只能拿１例辯駁，若非酬庸，新戰神何以如此氣虛？

張惇涵面對藍委攻勢，總是言語犀利，甚至不假辭色，被綠營封為「政院新戰神」，過去和藍白立委交鋒，綠營深慶得人，認為他總能以清晰簡短的反擊頻頻扣籃得分，相關質詢片段常引起全網熱議，還有支持者整理的經典語錄。

最近的代表作是張惇涵調侃藍委廖先翔，因賴清德總統５２０談話拋出0到18歲成長津貼，廖質疑為何等一周才公布細節，張回應因為政院官員才都到立法院了，並反問廖「現在你知道為何要等下周了嗎？」，廖瞬間語塞。綠營為此興奮不已，認為張惇涵果然不是省油的燈，一句話直接KO藍委。

但賴清德拋出成長津貼，行政院沒有辦法馬上接球，本來就暴露府院連繫出了問題，以致相關部會倉皇接招，張惇涵用辯論技巧轉移焦點，但卻無法解釋行政院根本沒有作好配套措施，用調侃意味言詞挑釁國會議員，游走在官員備詢禮儀邊緣，卻被綠營頌讚為戰神，寧非怪事？

但張惇涵再如何伶牙俐齒，終究還是會露出破綻，遇到藍委王鴻薇就顯得處處窘迫了。王針對行政院聯合服務中心人事酬庸問題提出批評，直指各區執行長、副執行長「幾乎清一色綠友友」，宛如另一個民進黨黨部，並警告若未見改善，將無法支持相關預算。

王鴻薇更點名中區執行長陳錦倫，指其曾任民進黨南投縣黨部主委，在擔任雜糧發展基金會執行長期間，遭白委質疑虛報公帑，包括偽造拜會農糧署紀錄、以回家高鐵票充當出差費等。最終董事長與執行長雙雙去職，留下劣跡。

有趣的事，陳錦倫涉貪５６００元，金額雖低，但公務員涉貪金額更低的案件比比皆是，例如東勢林管處一名技術士以「林野巡視」名義申請出差，實際上是開車載同事去送公文跟修電腦，涉貪金額450 元，檢調迅速偵辦起訴，法院判 2 年徒刑，雖獲緩刑仍被免職。

屏東一名公務員明知自己當天沒有出差或出差地點不符，卻虛報差旅費，涉貪1,004 元，廉政與檢調單位接獲舉報後火速起訴，法院依貪汙治罪條例判刑並褫奪公權 1 年；台北一名公務員利用夜間在辦公室申請加班卻溜出去處理私事，涉貪1,512 元，北檢迅速偵查終結提起公訴，高院最終依刑法詐欺取財罪判處有期徒刑 6 個月、緩刑 2 年。

案例不勝枚舉，情輕法重，這些基層公務員、約聘人員甚至基層軍警溢領、虛報小額公款被發現時，司法機關多數都在幾個月到一年內迅速偵結或判刑。但陳錦倫涉貪卻遲未偵結，是有什麼障礙嗎？案發距今快３年，檢調根本不敢動這個案子，三年來的進度是零。

更嚴重的問題，陳錦倫涉案明確，被迫離任雜糧發展基金會執行長，但賴清德上台後，陳卻能鹹魚翻身，馬上出任行政院中部聯合服務中心副執行長，去年底更升任執行長，賴清德號稱有政治潔癖，但是陳錦倫在涉案調查期間，非但一直有官做，而且持續往上爬，難道只因他有當過民進黨地方黨部主委？

王鴻薇點出行政院聯合服務中心人事酬庸問題，張惇涵卻回應稱金馬辦公室副執行長為兼職醫師，非政黨人士，並請求委員支持基層服務工作。要知道行政院於全台各地設5個聯合服務中心，每個中心均設有執行長1人以及副執行長1至3人，這些高官不必具備公務人員任用資格，職等比照簡任第13、12職等，為民進黨的人事酬庸大開後門。

只是賴清德什麼人不用，偏要用有案在身的民進黨前主委，難道以前表現於外的政治潔癖都是演出來的？

民進黨 賴清德 張惇涵

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