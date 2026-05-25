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總統：千億計畫助中小企業 2040年前拚百萬家智慧化

中央社／ 台北25日電
總統賴清德（圖）25日在總統府接見台灣工廠管理輔導與永續發展學會暨中華民國特定工廠聯合會，致詞表示，政府將提出一項規模新台幣1000億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。中央社
總統賴清德（圖）25日在總統府接見台灣工廠管理輔導與永續發展學會暨中華民國特定工廠聯合會，致詞表示，政府將提出一項規模新台幣1000億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。中央社

總統賴清德今天說，政府將提出一項規模新台幣1000億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。這一項計畫將搭配AI新十大建設，預計在2040年以前，協助100萬家的中小企業能夠智慧化，提升競爭力。

賴總統上午在總統府接見「台灣工廠管理輔導與永續發展學會暨中華民國特定工廠聯合會」，他致詞表示，台灣經濟能夠有今天的成果，靠的就是工廠老闆、師傅和勞工在第一線打拚，讓「台灣製造」成為國際級的品牌。

賴總統說，日前他在就職2週年的談話提到，台灣面對全球經濟變局，去年的經濟成長率達到8.68%，今年第一季的經濟成長率更是高達13.69%，創下39年來單季新高；推估今年的經濟成長率還會超過7%。

他表示，這些都是全民共同打拚的成果，台灣的製造業很多是從一間小工廠、幾台機器、幾位員工開始，懷抱不怕挑戰的精神，靠著不斷進步的技術與品質，和「說到做到」的信用，達到非凡的成就。「各位的成功就是台灣的成功；台灣的成功，其實也是各位的成功。」

總統認為，國家經濟要繼續成長，提升產業競爭力是根本之道。尤其是中小微企業、傳統產業和地方工廠，撐起台灣半邊天，政府會持續和大家站在一起。

他說，政府積極推動「中小微企業多元振興發展方案」，協助企業邁向數位、淨零、升級轉型，包括貸款優惠加碼、研發轉型補助，以及爭取海外訂單等多項措施；政府也成立「產業競爭力輔導團」，提供各項的技術資源。

賴總統說，他也在就職2週年談話中宣布，政府將提出一項規模1000億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。這一項計畫將搭配AI新十大建設，預計在2040年以前，協助100萬家的中小企業能夠智慧化，提升競爭力。

總統表示，台灣的經濟戰略是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。政府會持續推動五大信賴產業，落實 AI 新十大建設，協助中小微企業加速、加大升級轉型，為台灣產業下一個繁榮世代紮好馬步、奠定基礎。

他說，未來政府會做產業的後盾，把資源用在最需要的地方。需要資金，政府協助取得資金；需要技術，政府媒合讓大家取得技術；需要轉型，政府陪伴轉型；需要市場，政府一起開發，走向國際。

賴清德 中小企業 總統府

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