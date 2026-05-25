總統：千億計畫助中小企業 2040年前拚百萬家智慧化

總統賴清德今天說，政府將提出一項規模新台幣1000億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。這一項計畫將搭配AI新十大建設，預計在2040年以前，協助100萬家的中小企業能夠智慧化，提升競爭力。

賴總統上午在總統府接見「台灣工廠管理輔導與永續發展學會暨中華民國特定工廠聯合會」，他致詞表示，台灣經濟能夠有今天的成果，靠的就是工廠老闆、師傅和勞工在第一線打拚，讓「台灣製造」成為國際級的品牌。

賴總統說，日前他在就職2週年的談話提到，台灣面對全球經濟變局，去年的經濟成長率達到8.68%，今年第一季的經濟成長率更是高達13.69%，創下39年來單季新高；推估今年的經濟成長率還會超過7%。

他表示，這些都是全民共同打拚的成果，台灣的製造業很多是從一間小工廠、幾台機器、幾位員工開始，懷抱不怕挑戰的精神，靠著不斷進步的技術與品質，和「說到做到」的信用，達到非凡的成就。「各位的成功就是台灣的成功；台灣的成功，其實也是各位的成功。」

總統認為，國家經濟要繼續成長，提升產業競爭力是根本之道。尤其是中小微企業、傳統產業和地方工廠，撐起台灣半邊天，政府會持續和大家站在一起。

他說，政府積極推動「中小微企業多元振興發展方案」，協助企業邁向數位、淨零、升級轉型，包括貸款優惠加碼、研發轉型補助，以及爭取海外訂單等多項措施；政府也成立「產業競爭力輔導團」，提供各項的技術資源。

賴總統說，他也在就職2週年談話中宣布，政府將提出一項規模1000億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。這一項計畫將搭配AI新十大建設，預計在2040年以前，協助100萬家的中小企業能夠智慧化，提升競爭力。

總統表示，台灣的經濟戰略是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。政府會持續推動五大信賴產業，落實 AI 新十大建設，協助中小微企業加速、加大升級轉型，為台灣產業下一個繁榮世代紮好馬步、奠定基礎。

他說，未來政府會做產業的後盾，把資源用在最需要的地方。需要資金，政府協助取得資金；需要技術，政府媒合讓大家取得技術；需要轉型，政府陪伴轉型；需要市場，政府一起開發，走向國際。