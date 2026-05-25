【重磅快評】賴總統狂撒幣前 沒說出口的事

賴清德總統在執政兩周年後，拋出一連串撒幣式的政策大禮包：包括每年耗資2千億元的「零至18歲成長津貼」、承諾投入千億元支持中小微企業轉型，隨後更在參訪行程中加碼提出家庭主婦（夫）每月可領五千元國民年金的願景。賴總統有如聖誕老公公般狂撒幣，有資格獲得補助的民眾自然開心，但總統開出這些支票的同時還有很多話沒先說。

這一張張動輒數千億的總統級支票，在賴總統宣布之前，各部會似乎皆處於狀況外。這反映總統輔選時急於為黨內拉抬氣勢，根本未與相關政府部門溝通，也不管各部會是否已有縝密的評估，且明顯是將既有的計畫拿來簡化成選舉語言。以家庭主婦（夫）每月可領取五千元國民年金為例，目前僅在行政院版的修法草案中，尚待立法院嚴謹審議；賴總統卻跳過立法程序，直接在公開行程中宣示為既定政策，難道立法院只是橡皮圖章？一個民主國家的政策推動，本該建立在完備的立法程序與公共辯論基礎上，如今卻被總統隨口開出的承諾取代，嚴重破壞權力分立的界線。

這一系列決策不僅缺乏跨部會的紮實規劃，更透露出濃厚的選舉考量。政府試圖以這些看似闊綽的津貼作為號召，難掩將複雜的社會問題簡化為「撒幣」手段的急躁，這不僅是倉促上陣的政策，更是對台灣未來財政紀律的一場豪賭。

而羊毛出在羊身上，政府能夠撒幣，當然是靠稅收，稅收又是薪水階級的重擔。台灣稅制中「資本利得不課稅」的沉痾，導致真正富裕的資本持有者往往能輕鬆避稅；另一方面，諸如稅基破碎的攤商群體亦難以完全納入課稅網。結果就是，領著固定薪水、稅務資訊透明的「羊群」們，成了這場福利政策的實際埋單者。我們不禁要問，台灣真的準備好邁向福利國家了嗎？納稅人願意付出高稅率的代價？如果財政體質無法支撐這些長期的福利承諾，這些隨意開出的支票，最終只會變成下一代沉重的負債。

賴政府如今之所以有底氣大肆開支，全憑這波AI科技浪潮帶來的股市繁榮與證交稅收。然而，經濟景氣具有周期性。若將短期內因產業紅利而產生的稅收，作為長期福利支出的保證，無疑是將台灣的財政基礎建築在沙灘上。一旦科技產業波動、景氣反轉，屆時空蕩的國庫該如何支撐這些有待發出的津貼與年金？如何維持對民眾的承諾？

選舉是一時的，但國家是長久的。當AI帶來豐碩紅利，政府是該適時讓全民雨露均霑，但須配合嚴謹的財務規劃，提出可長可久的政策，不能今天就花完明天的錢，更不能犧牲未來的財政韌性。否則，這些「大禮包」，留給台灣的，恐將是千瘡百孔的財政與更難改變的困境。