影／國民年金加碼遭質疑 莊瑞雄：有錢才有辦法做

賴清德總統昨天拋出參加國民年金的家庭主婦未來每月至少可領5000元，遭外界關注是否恐增加財政負擔。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，因為台灣經濟表現亮眼，有錢才有辦法做，這有助於升級保障與擴大照顧，社會應樂見其成。

莊瑞雄回應輿情時表示，賴清德提出相關政策主張後，行政院後續一定會好好規劃，像是國民年金年滿65歲者至少可領5000元部分，政府未來一定會設下相關門檻條件，所以對於保障升級與照顧擴大，就是社會安全網的一部分，但前提仍是「有錢才有辦法做」，我相信一定看到台灣第一季的GDP大幅成長，整體經濟表現亮眼，對於財政收入，提前做一個社會安全網的擘劃，而不是像在野黨看到財政賸餘有錢就想要普發現金。