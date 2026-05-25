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影／國民年金加碼遭質疑 莊瑞雄：有錢才有辦法做

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
賴清德總統日前拋出參加國民年金的家庭主婦未來每月至少可領5000元，遭外界關注是否恐增加財政負擔，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（左）今天對此回應，因為台灣經濟表現亮眼，有錢才有辦法做。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統日前拋出參加國民年金的家庭主婦未來每月至少可領5000元，遭外界關注是否恐增加財政負擔，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（左）今天對此回應，因為台灣經濟表現亮眼，有錢才有辦法做。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統昨天拋出參加國民年金的家庭主婦未來每月至少可領5000元，遭外界關注是否恐增加財政負擔。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，因為台灣經濟表現亮眼，有錢才有辦法做，這有助於升級保障與擴大照顧，社會應樂見其成。

莊瑞雄回應輿情時表示，賴清德提出相關政策主張後，行政院後續一定會好好規劃，像是國民年金年滿65歲者至少可領5000元部分，政府未來一定會設下相關門檻條件，所以對於保障升級與照顧擴大，就是社會安全網的一部分，但前提仍是「有錢才有辦法做」，我相信一定看到台灣第一季的GDP大幅成長，整體經濟表現亮眼，對於財政收入，提前做一個社會安全網的擘劃，而不是像在野黨看到財政賸餘有錢就想要普發現金。

賴清德總統日前拋出參加國民年金的家庭主婦未來每月至少可領5000元，遭外界關注是否恐增加財政負擔，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（左）今天對此回應，因為台灣經濟表現亮眼，有錢才有辦法做。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統日前拋出參加國民年金的家庭主婦未來每月至少可領5000元，遭外界關注是否恐增加財政負擔，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（左）今天對此回應，因為台灣經濟表現亮眼，有錢才有辦法做。記者潘俊宏／攝影

國民年金 莊瑞雄 賴清德

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