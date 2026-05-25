政院指示檢討修法重懲毒駕　莊瑞雄：源頭打擊強化查緝是重中之重

近日接連發生毒駕車禍事件，行政院長卓榮泰指示檢討修法，研議提高刑責。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，除修法提高刑責，如何從源頭打擊、掃蕩毒品，並強化查緝，這才是重中之重。

對於毒駕車禍，行政院發言人李慧芝昨說，行政院長卓榮泰認為刑法及其他相關規範有所不足，已指示法務部即刻展開全面檢討；對於毒駕初犯、致死、致傷及連續累犯等行為人，將朝提高刑責及其他事前預防的方向研議，強化防範、警惕與嚇阻效果，避免悲劇再次發生。

民進黨團今日舉行輿情記者會，莊瑞雄指出，立法院已針對酒駕提高刑責，如今毒駕也變成社會關注議題，站在立法院立場，相信很多委員會提高毒駕刑責，這就是修法的問題，但重點在於毒品的取得，相關機關必須強化查緝。

莊瑞雄說，各部會如何全面防治、跨部會合作，建構完整防治安全網，都非常重要。從前端預防，到抓到人後如何進行醫療與戒治，而行政手段的加強，這些都可以討論。

莊瑞雄表示，相信國會各政黨會提出不同版本，都可以理性討論尋求社會共識，藉此解決問題。但最重要的還是如何從源頭打擊、掃蕩毒品並強化查緝，才是重中之重。