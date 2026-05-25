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賴稱家庭主婦領5千藍批誤導 綠酸：相較普發現金高下立判

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨稱，僅參加國民年金家庭主婦，每月至少領5000元，遭藍委批評修法尚未完成，卻說得已經準備發錢。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，台灣經濟成長驚人，政府憑藉財政收入預先擴大保障，相信國人樂見，而非如在野黨主張稅計賸餘普發現金，高下立判。

民進黨團今日舉行輿情記者會，莊瑞雄指出，國民黨立委動不動就說稅計賸餘多少錢，大家來發一萬、發多少的時候，這種沒有設定任何條件的大撒幣，就不會認為有財政紀錄、財源規劃的問題，但涉及保障升級、擴大照顧，反而會有意見，這就怪了。

莊瑞雄說，賴總統提出這樣的政策主張，相信行政院會好好做規劃，對於沒有任何保險，但有加入國民年金者，年滿65歲後至少每月能領到5000塊，一定會設定一些門檻。

他表示，政策前提是「有錢才有辦法做」，一定是看到今天第一季GDP成長，經濟成長率13%多，相當驚人。對於有這樣的財政收入，並預先展開社會安全網規劃，擴大原本保障，相信國人樂見，而非像在野黨，只要發現稅計賸餘就主張趕快普發現金，高下立判。

普發現金 國民年金 莊瑞雄 賴清德 家庭主婦

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