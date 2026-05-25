鄭麗文傳6月訪美 林佳龍：盼表達台灣政府政策 勿陷中共統戰陷阱

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，並將探討「台海和平常態化」。外交部長林佳龍今天在立法院受訪表示，希望鄭麗文能夠表達台灣政府的政策；也要了解破壞和平、改變現狀的正是中國。希望大家能夠對外能夠團結，那不要陷入中共對台統戰及文攻武嚇的陷阱。

林佳龍表示，外交是不分黨派的，外交也必須代表國家利益。聽說鄭麗文的出訪會去探討「台海和平常態化」。他特別強調，和平要靠實力，面對中國對台灣的步步進逼的威脅，特別是訴諸武力和脅迫的方式，在破壞台海的和平跟穩定；台灣人民跟政府都有堅定的決心，要保衛國家。我方跟美國也有包括「台灣關係法」為基礎的制度性的關係，我們也會強化台美關係。

林佳龍說，所謂「台海和平要常態化」，應該是要了解破壞和平、改變現狀、不惜武力或脅迫，來這個創造所謂「新常態」的正是中國。所以希望大家能夠對外能夠團結，那不要陷入中共對台統戰及文攻武嚇的陷阱。