補貼常態化 學者：沒有深謀，就有遠憂

賴政府近期社福政策密集出籠，台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，政策「沒有深謀，就有遠憂」。若這些補貼與津貼都將入法，政府就必須評估長期財政能否負擔，而不是只看眼前的超徵稅收。證交稅這兩年收入很好，但本質上屬於短期狀況，政府若用發現金或一次性方式「還稅於民」，財政風險相對有限，但若開啟常態性支出，一旦未來稅收不足，政府就會傷腦筋。

東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，政府目前等於把台灣社會福利水準往歐洲靠攏，但北歐、西歐等高福利國家，通常也伴隨較高稅負，人民繳更多稅，才支撐得起較完整的社會福利制度，若台灣希望福利水準與這些國家接軌，未來就必須嚴肅面對財源問題；一旦稅收不足，不排除所得稅等稅制都可能面臨調整壓力。

黃耀輝表示，各國面對少子化，政府協助下一代儲蓄、減輕家庭負擔，是可以支持的方向；但社福政策一旦制度化，就不能只看政策宣布時的政治效果，更要檢視未來十年、廿年的財政承受能力。換言之，問題不在於政府要不要照顧兒少與家庭，而是台灣是否已同步建立足以支撐高福利社會的穩定財源？

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉表示，現行國民年金制度有很大的問題，沒有工作的人還需要交保費，確實有其荒謬之處，現在調高基本數額，那就應該增加保費，但如何向沒有收入的人再增加保費，以及財源從何而來，整個政策都需要進一步說明。

東吳大學社會工作學系教授洪惠芬表示，政府不如認真思考國保轉為稅收制基礎年金的作法，否則六十五歲才能領到保險給付，但現階段沒有工作的話，繳費的錢哪裡來？她也指出，台灣政府相對喜歡在福利政策上發錢，但台灣投入到實質服務的資源相當有限，年輕女性身為純家庭主婦的比率已經非常少，如果要解決育兒困難，建置支持性服務會更加重要。