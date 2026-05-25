立院預算中心揭真相…現金補助成效欠佳 生育率反降

賴清德總統五二○拋出○至十八歲月領五千元的成長津貼政策，立法院預算中心指出，少子女化對策過度仰賴現金補助，育兒津貼、托育補助占比高達八至九成，且二○一八年實施後，我國總生育率不升反降，計畫仰賴一次性或特定期間補助的成效欠佳；政府應優先減輕女性生命歷程負擔，如家務平等分工、職場彈性友善機制及適足照顧假，使其不再獨自面對養育重擔。

行政院二○一八年起推動「我國少子女化對策計畫」，衛福部提出○至二歲育兒津貼、擴大公共化托育量、建置準公共托育機制，同時優化兒童醫療照顧措施、防制兒少虐待及特殊需求兒少支持服務等。

立院預算中心報告指出，「少子女對策二點○」今年編列三三五億元，較去年度減少廿四億元，減幅百分之六點七七，其中補助地方政府經費改列「一般性補助款」，恐不利立法院審議及後續經費管控，且從歷年經費配置來看，生育教養協助類，如育兒津貼、托育補助占比始終高達八至九成；反觀兒童醫療、兒少虐待防制預算執行率有減少趨勢，二○二二至二○二四年未達八成。

預算中心報告表示，今年度雖然新增每胎十萬元生育補助，但多數措施僅是精進既有內容，且二○一八年推動計畫以來，我國育齡婦女總生育率不升反降，從二○一七年一點一二五降至二○二四年○點八八五，與二○三○年度回升至一點四的政策目標有落差。

預算中心報告指出，少子女對策二點○過度仰賴現金補助，政府近年雖提出新婚育有未成年子女者優先承租社宅、優先享有住宅補貼、鼓勵婚育與家庭教育等措施，但計畫推動仍以金錢補助為主，仰賴一次性或特定期間補助，支出易增難減，成效欠佳。