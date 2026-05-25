國民年金還在修法 在野批賴總統說法誤導民眾

行政院今年初拍板國民年金修正草案，主張從每月四○四九元，調高為五千元；賴清德總統昨天稱「參加國民年金的家庭主婦，每個月也至少能領取五千元」。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄說，對於尚未完成立法的政策，賴總統講得好像政府已經準備發錢，容易造成誤解；民進黨團副幹事長陳培瑜說，總統是公開呼籲立法院盡速審議通過政院版草案，受保障的人可得到該有的資源。

行政院規畫，現行老年年金基本保證每月調升至五千元，身障基本保證年金提高至六七一五元，以及鬆綁排富門檻、新增消費者物價指數達到百分之三的調整機制及廢除配偶連帶罰款等，逾一七六萬人受惠，預計每年增加八六○億元預算，今年度將以追加預算支應。

至於外傳「家庭主婦加發五千元」，衛福部社保司長張鈺旋表示，這屬國保老年年金保障措施，並非另外新增的補助項目。依規定，須年滿六十五歲才能請領老年年金，目前每月領取保底基本數額四○四九元，因為經濟好轉，行政院送交立法院的修法版本中，增加編列了一九○多億元，研擬調整基本數額至五千元，相關方案仍需經立法院同意。

不過，行政院版國民年金修正草案送立院後，朝野競相加碼，從六千至一萬元不等。立院社福及衛環委員會今年三月審查時，朝野對金額尚無共識，國民黨籍召委盧縣一預計本會期結束前再排審。衛福部長石崇良說，若加碼至一萬元，每年支出達九三三億元，財政壓力恐大增。

許宇甄表示，賴總統昨天說法讓不少民眾誤以為政府將再加碼發放津貼，甚至以為政策已拍板定案；但賴總統所提內容，其實是行政院提出、目前仍在立院審議中的「國民年金法修正草案」，國民黨團主張最低六千元，比賴總統高。

民眾黨團幹事長邱慧洳指出，選舉到了就開始畫大餅，政治的核心是執行力，不是光耍嘴皮子，賴總統不要對人民一騙再騙。