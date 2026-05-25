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不願被綠割稻尾 藍甲動拚周三完成「未來帳戶」初審

聯合報／ 記者劉懿萱黃婉婷／台北報導
藍白陣營提出「台灣未來帳戶」草案，國民黨團不願被賴政府「割稻尾」，立院衛環與財政委員會預計本周三聯席審查。圖／聯合報系資料照片
藍白陣營提出「台灣未來帳戶」草案，國民黨團不願被賴政府「割稻尾」，立院衛環與財政委員會預計本周三聯席審查。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就職兩周年宣布推出「○至十八歲成長津貼」月領五千元政策，其中七到十八歲將提一半存入「台灣個人投資儲蓄帳戶（ＴＩＳＡ）」，概念類似國民黨、民眾黨去年共推的「台灣未來帳戶」，該特別條例草案本周三將逐條審查。據了解，立院衛環與財政委員會本周三已安排聯席審查該草案，國民黨團不願被賴政府「割稻尾」，已發甲動通知，藍白立委十六人對上民進黨立委十五人，當天可望完成委員會初審。

至於賴總統就職兩周年宣布推出的成長津貼政策，據了解，「兒少ＴＩＳＡ」擬另立條例並由衛福部主政；在投資操作上，擬委由專業機構代為操作，最終方案將於本周三由賴總統拍板，並於本周四行政院會對外公布，最快預計明年元旦上路。

國民黨與民眾黨去年提出「台灣未來帳戶特別條例」草案，讓○至十二歲兒童，在帳戶設立初始就有第一筆五萬元，每年政府會再存一萬元到帳戶，基金投資追蹤台股大盤標的，若家長未額外提撥，孩童十八歲成年後可領回卅三點九萬元。立法院社福及衛環委員會已排過詢答、公聽會，本周三將進入深水區逐條審查。

此外，民進黨立委郭國文也提出「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」，政府與家長共同出力，定期定額每月投入一二○○元，累計總額以十四點四萬元為限，並針對低收入戶、中低收入戶及安置兒少等弱勢對象，另設加碼補助機制，透過保底利率為兩年期定存平均利率，加上ＣＰＩ年增率，確保投資收益達到實質成長。

據了解，本周三審查「台灣未來帳戶特別條例」草案，將由立院衛環與財政委員會聯席審查，國民黨已發甲動通知。國民黨籍衛環委員會召委盧縣一說，期待三黨齊心協力，擬定最符合民生所需內容，力拚草案當天初審送出委員會。

賴清德 衛福部 國民黨團 立法院 民眾黨

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