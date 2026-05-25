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總統豪語…家庭主婦每月領5千元 府稱是指「國民年金」

聯合報／ 記者李宗祐周佑政劉懿萱藍鈞達／連線報導
賴清德總統（右）昨到嘉義市王靈宮五顯帝廟參拜時表示，參加國民年金的家庭主婦以後一個月至少能領五千元。記者李宗祐／攝影
賴清德總統（右）昨到嘉義市王靈宮五顯帝廟參拜時表示，參加國民年金的家庭主婦以後一個月至少能領五千元。記者李宗祐／攝影

賴清德總統繼五二○宣布成長津貼等政策禮包，昨赴嘉義再宣布，對於沒有投保公保、勞保、農保等保險、參加國民年金家庭主婦，每個月也能至少領五千元；賴還說，這是經濟好才有辦法這樣做，行政院今年八月還會研究軍公教再加薪。

賴總統喊出讓家庭主婦每月也可領五千元，外界原以為中央將加碼推出「家庭主婦津貼」引發討論。總統府隨後發出的新聞稿，僅以「提高國民年金給付至每人每月五千元」一語簡單帶過。官員解釋，賴總統指的是行政院先前端出的國民年金修法草案，未來立院審議通過後，家庭主婦（夫）於年滿六十五歲後，將可領到每月至少五千元的老年年金保障。

不過，行政院版國民年金修正草案今年初送進立法院後，朝野競相提案加碼，至今仍無共識。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄說，總統不是網紅，不應把尚未立法的政策，說成已經準備發錢；台北商業大學財稅系教授黃耀輝則指出政府長期財源問題，社福政策不能只看政策宣布時的政治效果，更要檢視未來十年、廿年的財政能力。

賴總統昨到嘉義市五顯帝廟參拜並贈匾，他在致詞時指出，「經濟好、稅收增加，那紅利要共享」，明年一月一日開始，一個月一個小孩領五千元，若零到十八歲都領滿就有一○八萬元，「有一部分是給長輩養囝仔（台語，指小孩），另外一部分存起來，以後他要讀書、讀大學就有錢」。

至於老人和弱勢福利，賴清德說，領老農津貼的農民，以後每個月提高至一萬元，若不是公教、公務員沒有公保，也不是勞工沒有勞保、不是農民無農保，那就是參加國民年金做家庭主婦，「沒關係，以後家庭主婦同樣一個月至少領五千元」。賴清德還問，「大家有贊成嗎」？民眾大喊「有」，現場響起如雷掌聲。

賴清德也說，政府全面提高低收入戶生活補助、弱勢家庭兒童教育經費及扶養津貼，同時，中低收入戶老人與身心障礙者的補助也一併調高，政府積極推動「六大弱勢照顧津貼」，就是要把增加的稅收用來照顧人民。

薪資部分，賴清德指出，他和前總統蔡英文執政十年，勞工基本工資連十年加薪，現已二萬九千五百元，「今年如果再加下去，就超過三萬元」，軍公教則加薪四次，且行政院長卓榮泰有說八月準備要再研究加薪。

本月是報稅季，賴清德也提及蔡總統與他不斷在減稅，現在全台灣有百分之四十、五十的人免繳綜合所得稅。至於科技公司股票一直漲，政府會課稅金來照顧大家。

家庭主婦 嘉義 國民年金

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