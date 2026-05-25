新聞眼／補助治國 賴政府走回撒錢政治老路

大選當前，賴清德總統陸續拋出「社福政策組合拳」，每月五千元成長津貼、育嬰假升級育兒假、老農津貼加碼等，政策牛肉令人眼花撩亂；賴總統昨天又順口拋出，「參加國民年金的家庭主婦，每月至少領五千元」，讓婆婆媽媽一度樂開懷。總統化身人見人愛的耶誕老人，執政黨帶頭撒糖撒幣發紅包，無視國債鐘已示警每人負債廿七點三萬元，在喧囂的選戰氛圍中，似乎變成歡樂的耶誕鐘聲。

台灣少子女化問題嚴峻，生育率世界倒數，賴總統五二○拋出「政策牛肉」，新增○至十八歲每月五千元成長津貼；賴總統昨南下拜廟時又特別提到家庭主婦可領五千元國民年金，國人會以為總統談話就是既定政策，津貼近期就能入袋，但現實與理想仍有一段差距。

總統本周三要拍板成長津貼方案、行政院周四端出細節措施，還要送立法院審議；此外，行政院今年初拍板國民年金修正草案，主張從每月四○四九元調高為五千元，朝野競相加碼，從六千元到一萬元不等，既然要當送禮的耶誕老人，朝野何樂而不為，但衛福部長石崇良直言，若加碼至一萬元，國庫每年支出將達九三三億元，財政壓力大增。今年三月委員會排審草案，但朝野對金額無共識，至今相關草案仍未送出委員會，八字還沒一撇。

各式津貼、補助看似照顧人民，事實卻凸顯民進黨政府恐走向「補助治國」、「撒錢政治」的老路。年輕人不願意養育下一代，恐怕不只是缺五千元的成長津貼，而是目前高房價、低薪資、托育資源不足、工時過長等問題，讓年輕人根本不敢生。政府若無法處理住宅正義、薪資停滯與教育負擔等，再多的津貼補助都只是「曇花一現」，根本無法解決長期少子女化的問題。

此外，提高老年年金表面是討好長者，卻忽略台灣已邁入超高齡社會，勞動人口愈來愈少，六十五歲以上長者人數成長，但卻沒有同步提出長照人力、醫療量能、退休制度等改革方向，只是不斷加碼福利。這種「政府發紅包」的津貼措施，最終將形成政治人物用納稅人的錢「買支持度」的做法。

民進黨過去高舉「財政紀律」、「世代正義」大旗，現在卻走向「政策買票」老路，政府現在可以大撒幣、大規模補助津貼，完全是享受ＡＩ浪潮下，台灣半導體產業蓬勃發展，台股交易熱絡，政府增加稅收所致，但若未來股市低檔，成交量萎縮、稅收減少，屆時又要如何支應龐大的財源，最後恐陷入「愈補愈窮、愈補愈依賴」的惡性循環，除了財政惡化成「債留曾孫」，少子女化等問題恐仍無解。