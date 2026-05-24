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民進黨基隆黨部主委改選 現任林明智無人挑戰順利連任
民主進步黨基隆市黨部主委、基隆市黨代表及全國黨代表選舉今天投開票，現任主委林明智在無人挑戰下順利連任，全國黨代表由江志強、周秀娥當選，另選出33外市黨代表。
民進黨基隆市黨部表示，主委暨市黨代表選舉人選票共計1687張，實際領票數為931張，投票率約為55.19%。全國黨代表選舉人選票共計1691張，實際領票數為940張，投票率約為55.59%。整體選務平和順暢，感謝全體黨員踴躍參與，以具體行動展現黨內民主機制的成熟與穩健發展。
主委選舉部分，林明智獲得812票，順利當選。全國黨代表應選2席，開票結果江志強獲558票、周秀娥獲335票，雙雙當選。
市黨代表選舉部分，應選33席，第33席出現3人同票情形，市黨部依規定採公開抽籤方式決定人選，最後由謝玟蕙當選。
市黨部表示，本次選舉再次展現黨內公開、公平、公正的民主程序，無論結果如何，都是黨員共同意志的具體展現。未來將持續凝聚黨內共識，強化組織運作，攜手推動基隆持續進步發展，回應市民期待。
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