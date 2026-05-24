【即時短評】賴清德兩度黨內競爭翻船 「德意志」台南威信一大打擊

民進黨台南市黨部主委演變成「賴系」之爭，不僅協調不成，副議長林志展還成功扳倒現任的郭國文，更難堪的無疑是賴清德總統，他在台南市長黨內初選、黨部主委所挺之人接連翻車，過往台南的領導威信牢不可破，似乎已現鬆動；這兩次黨務選舉，透露本命區派系競合警訊，是否一致「尊賴」，抑或走向「跛腳」？

有地方人士分析，林志展勝選某種程度反映賴清德「嫡系意志」在地方受挫，儘管林志展與賴清德私交深厚，但在賴親自勸退下仍堅持參選並最終勝出，顯示即便在台南，賴的政治影響力也非鐵板一塊，恐對賴清德未來在中央推動政令、協調派系競合時的政治威望帶來挑戰。

1名知情人士指出，從林志展宣布投入主委選舉，其實早與一些具掌握龐大黨員的有力人士接洽，同時獲得不少正面回覆，除公開支持林志展的市議員李宗翰、周嘉韋外，不少看似不表態的多名議員，其實也「私下」與林陣營互動，形勢對郭更不利。不願具名的黨員認為，郭國文挫敗打擊賴在本命區威信，選後黨內後續的整合，恐仍有一段路要走。

不過也有黨內人士憂心，林志展此次參選被認為與前中常委郭再欽關係密切，未來民進黨恐再度面臨「黑金」、「派系操控」等外界質疑，林如何在選後證明自身獨立性，並修補與郭國文系統間的裂痕，將牽動綠營基層能否順利整合、全面動員，否則「贏了主委、輸了團結」，勢必成為地方綠營接下來最大的隱憂。

台南市長參選人立委陳亭妃陣營此次未推出主委人選，但其在基層黨員間的影響力備受關注，黨部主委未來將由具有地方議會背景、強調整合路線的林志展出任，對陳亭妃陣營在年底選戰推動黨內整合、市議員布局，預料將有更大操作空間。

郭國文主委連任失利，坐實賴系內部出現裂痕，或許年底台南市長選舉，綠營各派系依舊會大局為重，然而，黨部主委若非賴嫡系子弟，陳亭妃也能順利掌市府，牽動下一階段派系版圖消長，賴清德本命區影響力面臨考驗。