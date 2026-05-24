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黃捷2.6萬票當選高雄黨部主委 要和吳沛憶組北高連線

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
立委黃捷高票當選民進黨高雄市黨部主委。圖為今早黃捷巡視選務工作照片。記者張議晨／攝影
立委黃捷高票當選民進黨高雄市黨部主委。圖為今早黃捷巡視選務工作照片。記者張議晨／攝影

民進黨黨務選舉今天登場，高雄市黨部主委僅黃捷1人登記，最後她以2萬6381票當選下任主委，黃捷說，未來最重要的任務，就是全力協助賴瑞隆委員接棒市長，市議會議員力拚過半，讓進步的力量持續在高雄扎根，未來將與台北市新任主委吳沛憶組北高連線，打造政黨新貌。

黃捷表示，謝謝高雄黨員的投票支持，讓她以2萬6381票順利當選，也恭喜所有當選的黨代表、市代表，並誠摯感謝全體選務人員的辛勞，在今天高溫艷陽下，讓這場民主選舉順利完成。

她說，高雄承載著民進黨重要的民主運動史，許多民主前輩從這裡出發，在威權年代堅持理想、守護台灣，高雄黨部始終有著深刻而特殊的意義。

未來她將與新任台北市黨部主委吳沛憶組成「北高連線」，推動世代對話與黨務創新，讓更多關心公共事務的人願意加入我們，用實際行動一起打造政黨的新面貌，並持續向黨公職先進、黨員同志請益，努力打造一個更開放、更有行動力的市黨部。

黃捷 吳沛憶 高雄 2026九合一選舉

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