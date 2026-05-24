民進黨22縣市黨部主委揭曉 2026大選基層輔選戰力就位

民進黨地方黨部主委改選結果揭曉，這次有5個縣市出現兩人競爭，又以台南市最激烈，最終現任主委郭國文以38票之差敗給副議長林志展；有17個縣市同額競選，太陽花世代的吳沛憶、黃捷接棒成為台北市與高雄市黨部主委；隨著主委結果底定，民進黨2026基層輔選戰力就定位。

民進黨2年一次的黨職選舉今天登場，改選黨代表、地方黨部主委。

民進黨晚間公布地方黨部主委當選名單：台北市吳沛憶、新北市蘇巧慧、桃園市張火爐、台中市許木桂、台南市林志展、高雄市黃捷、宜蘭縣邱嘉進、新竹縣蘇仁鑑、苗栗縣陳詩弦、彰化縣謝翠屏、南投縣吳棋楠、雲林縣江宗保、嘉義縣何嘉恒、屏東縣徐富癸、花蓮縣陳景豊、台東縣張鈺晨、澎湖縣盧長在、基隆市林明智、新竹市施乃如、嘉義市黃大祐、金門縣游騰弘、連江縣李哲宇。

黨內人士指出，今年是「輔選年」，每個縣市的主委都身負年底九合一大選輔選重任，這次主委改選的競爭不大，多數都已整合完畢，形成僅一人登記的同額競選。

今年17個同額競選的縣市，其中，有8位黨部主委尋求連任成功，包括新北市蘇巧慧、台中市許木桂、宜蘭縣邱嘉進、苗栗縣陳詩弦、台東縣張鈺晨、基隆市林明智、新竹市施乃如、連江縣李哲宇。

有9個縣市是新人爭取接班，包括，台北市吳沛憶、高雄市黃捷、新竹縣蘇仁鑑、彰化縣謝翠屏、南投縣吳棋楠、雲林縣江宗保、屏東縣徐富癸、花蓮縣陳景豊、金門縣游騰弘。

另外，有5個縣市出現兩人競爭，包括，台南市現任黨部主委郭國文對決林志展，最後林志展出線；嘉義市現任主委黃大祐對決許明對，黃大祐勝選；桃園市張火爐對壘湯蕙禎，張火爐勝選；嘉義縣是何嘉恒對戰黃嘉寬，何嘉恒勝選；澎湖縣盧長在交鋒許國英，盧長在勝選。

這5個縣市又以台南市競爭最激烈，現任主委郭國文以38票之差敗給林志展。郭國文隨後向媒體表示，他已經致電給林志展，恭喜林志展勝選，接下來他也會全力協助。

這次重要縣市如台北市、新北市、高雄市等都是同額競選，黨內人士指出，改選亮點是北高兩市都由太陽花世代出線，而吳沛憶、黃捷加上蘇巧慧，將有助於未來民進黨爭取年輕選票。

黨內人士說，縣市黨部主委選舉落幕，再加上各縣市長提名布局大致底定，部隊整合完成，接下來就是齊步往前走、迎向年底選戰。

另外，今天也同時改選全國黨代表，這些黨代表將在7月舉行的全國黨代表大會，選出黨內最高決策核心中常委、中執委，屆時民進黨黨內派系權力結構如何調整，備受關注。