民進黨縣市黨部主委改選揭曉 台南「賴系內戰」現任郭國文不敵林志展

民進黨地方黨部主委改選結果今天出爐，這次僅5個縣市出現2組人馬相爭，高達17個縣市同額競選，代表「太陽花世代」的吳沛憶、黃捷，分別接棒主掌台北、高雄黨部，呈現新世代交棒態勢；此外，上演「賴系內戰」的台南市，最終副議長林志展挑戰現任主委郭國文成功，成為新任主委。

民進黨2年一次的黨職選舉今天登場，主要改選黨代表、地方黨部主委，主委選舉結果底定之後，代表民進黨2026輔選戰力就位；不過，由於今年黨部主委必須肩扛輔選大任，因此不少地方早已完成內部整合，因此硝煙味不如2年前濃烈，僅有5個縣市出現2組人馬相爭。

根據民進黨公布名單：台北市吳沛憶、新北市蘇巧慧、桃園市張火爐、台中市許木桂、台南市林志展、高雄市黃捷、宜蘭縣邱嘉進、新竹縣蘇仁鑑、苗栗縣陳詩弦、彰化縣謝翠屏、南投縣吳棋楠、雲林縣江宗保、嘉義縣何嘉恒、屏東縣徐富癸、花蓮縣陳景豊、台東縣張鈺晨、澎湖縣盧長在、基隆市林明智、新竹市施乃如、嘉義市黃大祐、金門縣游騰弘、連江縣李哲宇。

此次17個同額競選的縣市，共8位黨部主委尋求連任，包括新北市蘇巧慧、台中市許木桂、宜蘭縣邱嘉進、苗栗縣陳詩弦、台東縣張鈺晨、基隆市林明智、新竹市施乃如、連江縣李哲宇。

另有9個縣市是新任接棒，包括台北市吳沛憶、高雄市黃捷、新竹縣蘇仁鑑、彰化縣謝翠屏、南投縣吳棋楠、雲林縣江宗保、屏東縣徐富癸、花蓮縣陳景豊、金門縣游騰弘。

另有5個縣市出現兩組相爭，包括台南市現任黨部主委郭國文對決林志展，最終林志展出線；嘉義市現任主委黃大祐對決許明對，黃大祐取勝；桃園市張火爐對壘湯蕙禎，張火爐奪勝；嘉義縣是何嘉恒對戰黃嘉寬，何嘉恒出線；澎湖縣盧長在交鋒許國英，盧長在取勝。

此次賴清德總統本命區台南市因上演「賴系內戰」，硝煙味最濃，現任主委郭國文以38票之差敗給林志展。郭國文隨即展現風度，稱他已致電給林志展，恭喜林志展勝選，接下來他將全力協助。

從選舉結果可以看出，22縣市當中，英系維持4席、正國會4席、蘇系1席、湧言會1席、新潮流自4席減為3席、民主活自1席變2席、綠色友誼3席、親賴系1席。親近賴清德的賴系、民主活水、綠色友誼，再加上新竹縣蘇仁鑑，親賴陣營仍舊過半。