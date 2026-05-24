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綠營台南黨部主委改選結果出爐 林志展38票險勝郭國文

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南即時報導
民進黨台南市黨部主委改選結果出爐，現任主委郭國文以38票之差連任失利，稍早其也致電恭喜副議長林志展。圖／郭國文服務處提供
民進黨台南市黨部主委改選結果出爐，現任主委郭國文以38票之差連任失利，稍早其也致電恭喜副議長林志展。圖／郭國文服務處提供

民進黨台南市黨部主委改選，由南市副議長林志展挑戰現任主委、立委郭國文，被外界視為「賴系內戰」，此屆黨員人數達2萬8209人，整體投票率約6成5，選舉結果稍早出爐，由林志展9283票險勝郭國文9245票，以38票之差拿下主委寶座。

郭國文上屆以1萬3499票拿下主委寶座，此次僅獲得9245票，遭林志展以38票之差成功擊敗，不僅連任失敗，地方黨職版圖恐重整，也被視為對賴清德總統在台南「本命區」政治威望的一次警訊。

據了解，開票過程中許多投開票所票數其實差距不大，也讓選情十分膠著，郭國文最後雖在7處投開票所贏過林志展，但票數僅零星勝出，反觀林志展在南區、安南區、永康區及大善化區等4處投開票所得票數明顯勝出，也奠定這場選戰的結果。

郭國文稍早發出聲明，這次投票率近66%，凸顯大家對於黨務的關心與付出。感謝投票給自己的每位黨員同志肯定，今天的結果是個人不夠努力，未來會以從政黨員的身分，持續為黨付出。他也提到，稍早已經致電給副議長林志展恭喜，接下來仍會全力協助。

​郭國文強調，2026、2028是關鍵選戰，輔選的角色自己不會缺席，將以立委的身分，持續為黨籍候選人、為賴總統輔選，​擴大本土陣營政治版圖、守護台灣的自由民主制度。

郭國文 林志展 綠營 民進黨

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