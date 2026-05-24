民進黨金門黨部改選 游騰弘接主委、曾育淵全代三連霸

民主進步黨金門縣黨部今天辦理第14屆縣黨部主任委員、黨員代表暨第22屆全國黨代表選舉，下午4時完成投開票作業。此次主委選舉是同額選舉，共有58名黨員投票，投票率17.8％。

其中，備受關注的縣黨部主委改選，由前縣黨部執行長游騰弘以54票順利當選新任主委；全國黨代表則由現任全代曾育淵拿下53票，順利完成「三連霸」。

卸任主委、金門縣議員蔡其雍表示，感謝黨員同志過去4年對黨務團隊的支持，讓縣黨部與議員服務處能緊密結合，逐步建立「務實服務」形象。他說，無論是爭取中央資源挹注地方建設，或串聯醫療、長照等服務網絡，都獲得黨內肯定，令他深感榮幸。

蔡其雍指出，這次選舉圓滿落幕，象徵責任傳承的新階段，未來仍將站在基層第一線，全力協助新任主委與全代推動黨務，持續深化民進黨在金門的地方經營。

新任主委游騰弘則表示，感謝黨員支持與信任，讓他有機會承擔帶領縣黨部的責任。他指出，前主委蔡其雍任內累積不少成果，也成為新團隊持續前進的重要基礎。

游騰弘表示，未來將延續既有基層服務路線，並進一步推動「世代傳承」與「在地深耕」，發揮過去擔任執行長期間累積的經驗，扮演中央與地方之間的溝通橋梁，凝聚黨內力量，替金門鄉親發聲。

完成全代三連霸的曾育淵則表示，感謝黨員在改選過程中展現團結，未來將持續秉持「串聯中央、壯大地方」的方向推動黨務，並積極協助地方與中央對接，爭取更多資源與協助，盼以務實作風替金門開創新局。