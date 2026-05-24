民進黨苗栗縣黨部改選 陳詩弦同額選舉連任主委

賴清德總統今天前往嘉義五顯帝廟進行贈匾朝拜儀式致詞時提及，沒有投保公保、勞保或農保而參加國民年金的家庭主婦，每個月也至少能領取5000元。部分意見認為，賴總統將「再加碼」5000元津貼，不過，其實賴總統指的是行政院先前端出的國民年金修法草案，未來立院審議通過後，家庭主婦（夫）於年滿65歲後，將可領到每月至少5000元的老年年金保障。

2026-05-24 16:46