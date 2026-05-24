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民進黨苗栗縣黨部改選 陳詩弦同額選舉連任主委
民進黨苗栗縣黨部今天改選，投票率62%，主委陳詩弦同額選舉連任，強調黨部將持續深耕基層、傾聽民意，並全力提攜優秀青年，為民進黨在苗栗開創更堅實的政治版圖，迎接未來地方公職選舉挑戰。
民進黨縣黨部晚間公布選舉結果，陳詩弦連任主委，全國黨代表當選人杜文卿、賴朝欽、羅婉方，縣黨代表當選名單29人包括劉翰鐘、郭豐富、吳宇茜、林永春、林政昌、賴天乙、林芸嬅、黃聰吉、江德茗、羅進權、蔡振豪、賴萬寶、陳依玲、鄭心婷、邱錦坤、張智傑、楊兆榮、林詩涵、吳偉瑞、葉佳青、林修賢、魏惠美、林鳳蓮、葉秀賢、謝國強、呂桓德、劉千瀅、謝志聖、葉錫賢。
縣黨部指出，62%投票率，展現苗栗綠營支持者對黨部新團隊的期待與凝聚力，至於執行委員、評議委員及評委召集人，將於今年6月28日選舉，未來黨部也將秉持民主精神持續服務鄉親，團結地方力量，為苗栗縣民爭取更多福祉。
陳詩弦表示，感謝黨員同志的信任與支持，讓他能繼續帶領縣黨部前進，不僅是榮譽，更是責任的延續，未來黨部將持續深耕苗栗基層、傾聽民意，並全力提攜優秀青年，為民進黨在苗栗開創更堅實的政治版圖，迎接未來的地方公職選舉挑戰。
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