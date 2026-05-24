民進黨桃市黨部主委改選 張火爐贏1485票強勢回歸

民進黨各縣市黨部主委今天投開票，桃園市黨部第6屆主委選舉由前主委張火爐對決前立委湯蕙禎，最終張火爐以2868票擊敗湯蕙禎的1383票，重新回鍋執掌市黨部。

桃園市黨部設有6處投開票所，含市黨部一樓大廳、龜山市民活動中心前廣場、八德瑞豐市民活動中心、莒漾保障宮會議室、大舊社市民活動中心及幸福鹿時尚美食館，選舉人數合計1萬559人。本屆投票率41.05%，共開出有效票4251票、無效票83票，已領未投票5張，發出票數4339張。

各投開票所開票結果，張火爐在八德瑞豐拿下767票、幸福鹿時尚美食館698票、大舊社市民活動中心376票、龜山市民活動中心前廣場446票、市黨部一樓大廳361票、莒漾保障宮會議室220票；湯蕙禎則於大舊社市民活動中心取得570票、莒漾保障宮會議室319票、市黨部一樓大廳219票、龜山146票、八德瑞豐66票、幸福鹿時尚美食館63票。

民進黨縣市黨部主委任期2年，本屆改選因適逢年底地方選舉前夕，被視為各派系實力的試金石。桃園市黨部現任主委黃傅淑香任滿後不再尋求連任，主委之爭由張火爐與湯蕙禎兩強對決，各擁支持基礎。

張火爐政治資歷橫跨議會與黨務，曾擔任2屆縣議員、1屆市議員，並2度出任市黨部主委，另身兼跆拳道協會副理事長一職；2022年他將主委棒子交給女兒張丞儀，2024年再由黃傅淑香承接，如今第三度披掛上陣勝出，將續寫他與市黨部的深厚淵源。

2026年桃園市長選舉，民進黨已徵召前法務部次長黃世杰挑戰爭取連任的國民黨籍市長張善政。面對挑戰者角色，新任主委如何整合派系、調度資源並掌握攻防節奏，牽動綠營能否搶回桃園執政權的勝負，後續操盤動向備受矚目。