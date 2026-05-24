吳沛憶接民進黨北市黨部主委 與黃捷組「北高連線」改革

民進黨全台地方黨部主委、黨代表改選，台北市地方黨部由英系立委吳沛憶同額參選，稍早吳在臉書表示自己以1萬1308票當選，將與新任高雄市黨部主委黃捷組成「北高連線」推動黨務革新，並帶領民進黨打贏年底選戰。綠營人士表示，吳沛憶和黃捷都是太陽花世代的代表，也象徵黨內世代交替，首要任務是要改變品牌形象，幫助年輕人回流。

吳沛憶在臉書表示，感謝願意投票給予她的黨員，她會跟黃捷組成「北高連線」，包含讓北市黨部成為公民參與的場域，市民與民進黨參選人一起凝聚市政願景，更要打開首都黨部，讓社會願意走進來，市黨部會積極投入社會公益，與更多新進黨員組隊並架起志工平台，同時也將推廣全民運動、藝術文化、國際交流，最重要是要幫助沈伯洋當選、北市議員25席全壘打。

綠營人士指出，相較於國民黨地方黨部擁有強大的基層與外圍組織如婦女會等，民進黨並無這類強大的地方組織運作，黨部對於選舉或民代實質幫助並不大，基層經營仍高度仰賴地方議員在各自選區的深耕與維持，「導致沒什麼人願意聽黨部的」，吳雖是英系立委但與各派系間互動良好，更是太陽花世代一員基層黨員是對她由所期待，盼能改變黨部品牌形象，拉近與基層距離。

民進黨議員許淑華認為，當年因不滿國民黨執政，一群年輕大學生走上街頭，當這些年輕人逐漸變成中生代，思維也變得更加成熟，不管是吳沛憶或黃捷願意承擔，都有助政黨與民眾建立更強的聯繫，特別是民眾黨出現後，加上執政包袱，讓綠營年輕選票有所流失，黨內需要更多不同聲音與創新思維。