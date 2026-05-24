網傳台巨額金援史瓦帝尼 藍委指2質疑點：若屬實非單純外交支出爭議

有網路群組引述史國時報（Time of Eswatini）報導稱台灣援助史瓦帝尼超過240億元，國民黨立委鄭正鈐昨表示，外界目前質疑焦點在兩大重點，第一疑似原史瓦帝尼駐外使館採購辦公設備65萬美元援助款，被改作機場貴賓室整修；第二是該工程總造價約148萬美元，尾款是否曾由我國駐史瓦帝尼大使館直接支付給供應商？若報導屬實，此事並非單純的外交支出爭議，而是涉及專款專用、預算程序與援外管理責任的重大問題。

鄭正鈐指出，根據報導內容，外界目前質疑焦點在兩大重點，第一是原本疑似為史瓦帝尼駐外使館採購辦公設備的65萬美元援助款，是否被改作機場貴賓室整修？第二是該工程總造價約148萬美元，完工後之尾款是否曾由我國駐史瓦帝尼大使館直接支付給供應商？

鄭正鈐強調，此事涉及付款流程、預算依據及後續稽核，外交部必須向國會與國人提出完整交代；儘管外交部先前已針對「三個月援助逾240億元」及「每年招募1千名史國移工」等說法澄清，但目前輿論關注核心在於援助經費是否涉及用途變更、駐外館處付款流程及後續稽核機制。

鄭正鈐表示，史瓦帝尼是我國在非洲的重要友邦，朝野均共同支持台灣拓展國際空間、維繫邦誼。外交工作越是艱難，越不能讓外界對預算用途、援外程序與國會監督產生疑慮。他呼籲外交部，若報導內容不實，應主動提出具體資料澄清，避免錯假訊息傷害台灣外交形象。

鄭正鈐說，若報導屬實，則此事並非單純的外交支出爭議，而是涉及專款專用、預算程序與援外管理責任的重大問題。外交部屆時應向立法院進行完整報告，詳加說明相關經費用途、付款安排、核准程序及後續稽核情形，確保每一分公帑都符合規範。