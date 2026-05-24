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民進黨嘉義縣黨部主委換將 將辦竹崎鄉長黨內初選民調

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣黨部主委改選，民雄鄉前鄉長何嘉恆高票當選，黨部將舉辦竹崎鄉長黨內初選民調。聯合報系資料照
民進黨嘉義縣黨部主委改選，民雄鄉前鄉長何嘉恆高票當選，黨部將舉辦竹崎鄉長黨內初選民調。聯合報系資料照

民進黨嘉義縣黨部今天舉行縣黨部主委、全國黨代表及縣黨員代表改選投票，前民雄鄉長何嘉恒及前議員黃嘉寬角逐主委，何嘉恒以2204票高票當選、得票率94%；同時選出郭春生、陳愛蘭、翁吏彤、朱財平、徐明勲及吳郁昇6名全國黨員代表及56名縣黨員代表。

民進黨嘉義縣黨部表示，嘉義縣黨員4077人，今天設置15個投開票所，主委由何嘉恒勝出，獲得2204票，投票率5成7，拿下9成4得票率當選。第21屆全國黨員代表郭春生、陳愛蘭、翁吏彤、朱財平、徐明勲及吳郁昇當選，第22屆56位縣黨員代表也經由投票產生。

縣黨部指出，何嘉恒今年70歲，他一路從基層打拼，曾擔任5屆民雄鄉民代表，第16屆民雄鄉代會主席、義消總隊副總隊長、公所主任秘書，後來參選民雄鄉長，連任2屆鄉長，並擔任嘉義縣政顧問及行政院政院顧問，民意基礎深厚，資歷也相當完整。

新任主委何嘉恒表示，感謝黨員支持賜票，全力輔選2026年底五合一選舉，延續嘉義縣綠色執政品質保證，未來也會推動建立黨員向心力與光榮感，並成立LINE群組，讓黨員與黨部無縫接軌，鼓勵青年參與公共事務。

此外，民進黨嘉義縣黨部也說，竹崎鄉長選舉將舉辦黨內初選，5月28日晚上6時30分至10時電話民調，由縣議員江季珍、鄉代會主席陳宏吉爭取提名，兩人地方實力相當堅強，經協調，將由2間民調公司執行電話民調，預計29日公布結果，正式提名候選人。

民進黨 嘉義

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