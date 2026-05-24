民進黨澎湖縣黨部主委雙雄對決 「武轎之父」回鍋參選贏寶座

民進黨澎湖縣黨部主委選舉，由素有「民主戰將」之稱的許國英和有「武轎之父」稱號、捲土重來回鍋參選的盧長在兩人雙雄對決，今天由黨員投票決定，傍晚結果出爐，盧長在獲328票，許國英則有63票支持，盧奪下主委寶座。

民進黨在澎湖縣布局，包括立法委員楊曜、縣長陳光復、馬公市長黃健忠3巨頭都是民進黨籍，可說是全盛期。此外，澎湖縣議會19席，其中民進黨黨籍的議員呂黃春金、蘇育德、蔡清續占了3席。

民進黨在澎湖縣拓展穩定，但今年大年初一縣長陳光復發放福袋摔倒昏迷，病情轉好，但迄今仍在醫院復健治療，立法委員楊曜則因身體因素，宣布下屆不再參選，讓原本在澎湖如日中天的氣勢，蒙上一層陰影。

民進黨黨部澎湖主委選舉此時更顯重要，當選主委之人肩負重責大任，此次選舉雙雄對決。

登記第1號的許國英，在澎湖綠營選舉場子無役不與，此次角逐主委，抬轎人變坐轎，不時以「民主香腸」設攤和綠營支持者搏感情，許國英選舉期間提出力求黨務革新、黨務運作及財務需公開透明，主張成立政策思辯平台、發掘並培養年輕人才。

登記第2號則是有「武轎之父」之稱的盧長在，對於澎湖武轎和民進黨在澎湖奠下根基可說是幕後重要功臣之一，盧長在卸下武轎總會長一職後，再度捲土重來回鍋參選黨部主委。

澎湖縣黨部主委選舉形成雙雄之爭，今天傍晚投票結果揭曉，盧長在獲得328票黨員支持，許國英則僅獲得63票，由盧長在贏得主委寶座，將肩負年底大選勝敗重責。