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綠營展現團結氣勢 民進黨嘉義市黨部主委黃大祐成功連任

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
現任主委黃大祐獲得1465票連任成功。圖／民進黨嘉義市黨部提供
現任主委黃大祐獲得1465票連任成功。圖／民進黨嘉義市黨部提供

民進黨嘉義市黨部主委改選結果今天揭曉，由現任主委黃大祐擊退挑戰者許明對，順利連任成功。這次選舉結果不僅確立黨部領導核心，更顯示綠營在嘉義市團結一致，全力爭取未來市長大位的決心。

市黨部表示，這次在博愛國小舉辦的投開票作業進展順利，具有投票資格的黨員共4411人。最終開票結果，現任主委黃大祐獲得1465票，挑戰者許明對則拿下269票，由黃大祐勝出。

黃大祐表示，感謝黨員同志的支持，這次黨內選舉是民主價值的展現。他強調，連任後未來市黨部的工作重點，包括積極輔選、加強黨員經營、建立基層系統、參與地方公益活動、爭取中間選民與年輕族群的支持與認同等等。

他說，雖然嘉義市民進黨員只有將近5000人，占嘉義市總人口數的比例不高，不過只要用心經營、認真打拚、落實執行中央黨部交代的任務，相信民進黨在嘉義市一定會有更好的成績與表現。

這次主委改選再度上演黃大祐與許明對的「二度競選」。面對實力堅強的現任主委，挑戰者許明對表現出理性與大度的民主風範。許明對在開票後大方表示，參選主要是為了傳達個人對地方發展的政見與理念，包含積極爭取市民福利、做黨提名市長參選人的後盾等。

許明對表示，他完全接受並尊重這次的選舉結果。他認為，民主政體下每個人都有權利出來參選並表達理念，投票結束後，全黨就應該攜手合作、共同打拚。

除了備受關注的主委之爭，這次基層改選還包括全國黨代表與市代表選舉。市黨部指出，全國黨代表應選7席，本次為同額選舉，未見激烈競爭，名單涵蓋派系共治的平衡布局，包括「黃家班」4席，正國會、英系、新潮流現任議會黨團總召林煒軒各1席；市代表部分則是由32人參選，爭奪30席席次。

地方人士表示，回顧過往主委改選，黨內競爭往往十分激烈，甚至在選後留下裂痕。然而，這次選舉在雙方理性的良性競爭下平和結束，成功化解外界對黨內派系隱憂的解讀。

民進黨在嘉義市已逐步完成布局，地方幹部表示，未來全黨將團結做為立委王美惠等黨內重要公職人員的後盾。市黨部將以爭取市長寶座，以及全力輔選東西區提名的8席議員全數過關為目標，期盼在嘉義市實現完全執政，將更好的福利與建設帶給地方市民。

民進黨嘉義市黨部主委改選結果揭曉，由現任主委黃大祐順利連任成功。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市黨部主委改選結果揭曉，由現任主委黃大祐順利連任成功。記者李宗祐／攝影

許明對表示完全接受並尊重這次的選舉結果。他認為，民主政體下每個人都有權利出來參選並表達理念，投票結束後，全黨就應該攜手合作、共同打拚。記者李宗祐／攝影
許明對表示完全接受並尊重這次的選舉結果。他認為，民主政體下每個人都有權利出來參選並表達理念，投票結束後，全黨就應該攜手合作、共同打拚。記者李宗祐／攝影

民進黨嘉義市黨部主委改選再度上演黃大祐（左二）與許明對（右二）二度競選，今天兩人不約而同出席賴清德總統五顯帝廟參香贈匾活動。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市黨部主委改選再度上演黃大祐（左二）與許明對（右二）二度競選，今天兩人不約而同出席賴清德總統五顯帝廟參香贈匾活動。記者李宗祐／攝影

民進黨 嘉義

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