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賴總統「家庭主婦月領5千」 專家：津貼或年金？說不清恐讓人誤解

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
賴清德總統今拋「家庭主婦月領5千」掀熱議。本報資料照片
賴清德總統今拋「家庭主婦月領5千」掀熱議。本報資料照片

賴清德總統日前提出「0到18歲國家養」政策，規畫未來每名0至18歲國民每月可領5000元成長津貼，引發社會高度關注。今日賴總統赴嘉義參香時，再提到「家庭主婦未來每月也可領5000元」，立刻掀起討論。不過，總統府後續新聞稿則改以「國民年金給付」表述，外界質疑是否為政策尚未定案，甚至是「口誤」。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉表示，目前補助政策內容仍相當模糊，「到底是家庭主婦津貼，還是國民年金調整，兩者完全不同」，若沒有清楚說明，容易造成民眾誤解。

覃玉蓉指出，若總統真正想推動的是「家庭主婦每月領5000元」的新制度，第一個問題是「如何定義家庭主婦」。現代家庭型態多元，有些女性雖未全職工作，但仍可能兼職、接案，甚至每周僅工作數小時，「那到底算不算家庭主婦？」若資格界定不清，恐怕會引發公平性爭議。

覃玉蓉說，部分國家確實有類似家庭照顧津貼制度，但發放金額愈高，對勞動市場的影響就愈大。尤其兼職、部分工時工作，可能因此更難找到人力，「因為只要取得資格，就能有固定收入，勢必會影響部分人投入職場的意願。」

而財源問題更是外界關注焦點。覃玉蓉認為，若真要全面推動月領5千，每年勢必將增加龐大支出，政府應清楚說明經費來源與財政負擔，「到底是增加稅收支應、調高保費，還是由政府額外補貼，都必須講清楚。」

賴總統提及的「5000元」，是否為今年行政院已拍板修法的國民年金調整方案？有待府方說明。覃玉蓉認為，國民年金制度長年備受爭議，「這是世界少見要求沒有工作的人還要繳保費的制度」。許多家庭主婦、失業者本身沒有固定收入，卻仍須繳納保費，等到65歲後才能領取少少的年金，且給付水準低於各縣市貧窮線，「制度設計本來就有問題。」

覃玉蓉表示，國民年金多年來一直陷入兩難，一方面給付偏低，難以真正保障老年生活。另一方面，又難再調高保費，否則恐增加弱勢族群負擔，「這其實是整個制度需要重新檢討的問題，而不只是單純喊出5000元。」

對於總統相關發言引發熱議，覃玉蓉提醒，重大社福政策牽涉範圍極廣，從資格認定、財源、勞動市場，到社會公平性都必須審慎評估，政府應在政策正式宣布前，先完整說明內容，而不是讓外界在片段訊息中猜測。

家庭主婦 國民年金 賴清德

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