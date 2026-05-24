民眾黨長輩支持度僅2至3％ 黃國昌形容「慘不忍睹」：已在反省改進

民眾黨黨主席黃國昌今天到高雄果貿社區演說，他在以長輩為主的聽眾面前坦言，民眾黨在60歲以上年齡層的支持度僅2%至3%，只能用「慘不忍睹」四個字來形容，他自己已在反省，未來會加強互動以促進認識與了解。

民眾黨今天上午在果貿社區活動中心舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，現場聽眾多半是中高齡長輩、年輕人不多。

演說結束前，有聽眾提問，希望民眾黨應該關注教育問題；另外，職場同事多半支持民進黨，其次才是民眾黨及國民黨。

黃國昌回應表示，台灣民眾黨很珍惜年輕人的支持度，但現在最大的問題是，有關60歲以上的人對民眾黨的支持度部分，他只能用四個字形容，那叫慘不忍睹，他每次看到民調數字發現，民眾黨60歲以上的支持度，不是就是2％就是3％。

黃國昌直言「自己也有在反省，台灣民眾黨有很多事情該做沒做」，導致一些長輩不夠認識、不夠了解，所以才會無法放心支持民眾黨。

黃國昌強調，他會努力利用任何機會、各種場合跟大家報告民眾黨的理念，目前正在做的事情、希望做什麼事，以及國家接下來要怎樣繼續向前進，他會用最誠摯的心情來傾聽大家的心聲，也請大家不吝隨時告訴民眾黨該做什麼，他相信「彼此先當朋友就可以有下一步」。