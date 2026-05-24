賴清德總統拋「家庭主婦每個月可領5000元」 衛福部最新回應了

賴清德總統今赴嘉義王靈宮參香祈福時表示，經濟、股市好，政府稅收增加，並都會拿來照顧人民，要讓紅利全民共享，未來家庭主婦每個月可領新台幣5000元。

總統提到「0到18歲國家養」計畫，預期將針對0到18歲國民提供每人每月5000元的成長津貼；他表示，這等於一個新生兒，國家就給108萬，能夠幫助孩子未來就學甚至是創業。

總統表示，但有些人都沒保險，如不是公教人員沒公保，也不是勞工沒勞保，也不是農民沒農保， 他就是參加國民年金，那就是家庭主婦，而以後家庭主婦一樣，一個月會發5000元給家庭主婦 。

衛福部次長呂建德說，家庭主婦、夫未參加任何職業性社會保險，如軍公教人員保險、勞農保，此屬於國民年金保險的被保險人。目前行政院版「國民年金修法草案」，衛福部已規畫調高國保給付23.5%，每月保底年金基本數額至5000元，目前正在立法院審議中。未來修法通過後，家庭主婦、夫於年滿65歲後，將可領到每月至少5000元的老年年金保障。

衛福部社保司長張鈺旋說，就「國民年金法」現有規定，目前沒有參加勞保、公保等職業社會保險的國民年金被保險對象，65歲以上領取老年年金給付時，每月都可以領取保底基本數額4049元。目前因經濟好轉，行政院送交立法院的修法版本中，已增加編列190多億元，研擬調整基本數額至5000元，待立院通過後即可發放。