家庭主婦每月再領5000元？ 賴總統指的是國民年金制度

賴清德總統今天前往嘉義五顯帝廟進行贈匾朝拜儀式致詞時提及，沒有投保公保、勞保或農保而參加國民年金的家庭主婦，每個月也至少能領取5000元。部分意見認為，賴總統將「再加碼」5000元津貼，不過，其實賴總統指的是行政院先前端出的國民年金修法草案，未來立院審議通過後，家庭主婦（夫）於年滿65歲後，將可領到每月至少5000元的老年年金保障。

賴總統在嘉義致詞的原文是，「有人說我都沒有保險也沒有公保，不是公務人員、沒有公保。 也不是勞工、沒有勞保。也不是農民、沒有農保。 他就是參加國民年金，那就是家庭主婦沒關係，家庭主婦同樣一個月至少5000。5000元給家庭主婦去領。」

部分意見認為賴總統要再加碼相關津貼，總統府新聞稿指出，在照顧長者與弱勢方面，賴總統表示，政府規劃提高老農津貼發放額度至每月1萬元，並提高國民年金給付至每人每月5000元。

官員解釋，因為家庭主婦（夫），未參加任何職業性社會保險（如軍公教人員保險、勞農保），屬國民年金保險之被保險人。

官員指出，目前行政院版的國民年金修法草案，已規畫調高國保給付的保底基本數額至5000元，目前正在立法院審議中。未來修法通過後，家庭主婦（夫）於年滿65 歲後將可領到每月至少5000元的老年年金保障。