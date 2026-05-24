總統府、國安會部分預算執行率低 翁曉玲提案刪除 不得流用勻支

中央政府今年度總預算案正在各委員會如火如荼審查中。國民黨立委翁曉玲今發現，研析總統府及國安會預算書後，發現部分項目長期執行率偏低，預算卻連年超額編列。她主張機關編列超額預算，但長期執行率偏低項目，除提案刪減外，應遵守量入為出與平衡原則專款專用，不得流用勻支

翁曉玲指出，總統府長年編教育訓練費約130萬元，但每年決算數僅約40萬元，執行率僅3成，剩餘款高達90萬元左右；另外總統府短程車資項目，該項目年年編列26萬元，然近3年平均執行率僅9.4%。去年度決算數更低至1.3萬元，執行率僅4.9%，剩餘數高達24.7萬元，她質疑在明知預算用不完的情況下仍年年編列，明顯不切實際。

翁曉玲發現，國安會用於專家學者出席費與審查費，年年編列約300萬元的預算，近3年的實際執行數，最高卻只有91萬元，去年執行數更只有不到53萬，平均執行率只有21％左右，剩餘數都將近250萬元，但今年度國安會又編列317萬元的預算；此外，國安會教育訓練費每年編列20萬元，近3年執行數最低僅3萬元、最高8.4萬元，為何今年還要再編20萬元？

另外，翁曉玲指出，國安會年年編列千萬出國經費，今年又增編高達2000萬元，多了一倍的出國經費，但國安會向來未提報「公務出國報告」，規避立法院和國人的監督，違反政府資訊公開原則。如果國安會認為公務出國是機密，應編列機密預算，以機密預算方式審查，而非編列一般公務預算，又不願說明清楚、不接受立院監督。

翁曉玲說，國安會副秘書長趙怡翔稱是怕中共知道，殊不知這種說法只會越描越黑，令人懷疑他們出國開會不是為公務，而是為黨務。她批評，明明用不了那麼多錢，為何要年年編出這麼多的預算？這不就是「超編、浮編」嗎？難道，這些就是機關藏錢手法，花不完的就移去給其他項目使用 ？

翁曉玲主張，機關編列超額預算，但長期執行率偏低項目，除提案刪減外，應遵守量入為出與平衡原則專款專用，不得流用勻支，避免剩餘經費被挪移給其他超支項目使用，使人民的血汗錢都能用在刀口上。

翁曉玲說，趙怡翔卻在預算審查會上，堅持各科目花不完剩餘經費一定要能流用勻支，是沒搞清楚預算法第63條的規定，經立法院審議刪除或刪減之預算項目不得流用。機關首長對編列預算沒概念，被抓到錯誤後，還死不認錯，一再詭辯，實在讓人看笑話。

國民黨立委翁曉玲發現，總統府及國安會預算書後，發現部分項目長期執行率偏低，預算卻連年超額編列。圖／翁曉玲辦公室提供