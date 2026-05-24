民進黨雲林黨部改選全同額 江宗保順利回鍋接縣黨部主委

民進黨雲林縣黨部今天投票改選，前主委江宗保回鍋同額競選，順利接下立委劉建國兼任的縣黨部主委，劉建國交棒後也可全心投入年底地方選戰，對於未來各鄉鎮提名規畫，劉建國表示這次基層選舉是歷來提名最多的一次，未來可能還會增加，將與新任主委妥善規畫輔選計畫，以取得最佳戰績。

民進黨雲林縣黨部舉辦改選，前主委江宗保回鍋參選，全國黨代表6人參選、縣黨代表45人參選，包括縣主委全都同額競選，選情單純，在全縣選舉人數4019人約有兩成投票率下，完成選舉，順利交棒給新任主委江宗保。

劉建國今天中午到斗六南聖宮投票。受訪時感謝本屆全體黨工及執評委，再次擦亮黨部招牌，期許新主委，帶領團隊落實中央黨務，並與黨員、鄉親密切結合，創造新雲林。

針對年底選舉，尚有斗南、虎尾、土庫、台西、口湖、崙背的鄉鎮長未提名，加上日前尋求連任的東勢鄉長張健福自行宣布退選，對於未來布局引人注目。劉建國表示，本屆層選舉是歷屆提名、徵召人數最多的一次，後續將再與新任主委研商是否增加提名更多優秀人才。

江宗保今天順利當選第21屆主委，他曾於2020年擔任第18屆主委，對於回鍋再接任主委，他表示，「任重道遠」，強調面對目前雲林藍大於綠的情勢下，民進黨在年底基層選舉相對艱難，尤其當前AI變造、抹黑嚴重，必將對這場選舉影響很大，將來他將率黨工職人員積極廣開客廳會加強宣導，與選民面對面多方聽取民意心聲，以穩定綠營軍心，在艱難中打出漂亮成績。