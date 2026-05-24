賴總統提家庭主婦每月領取5000元 白委嗆沙文主義：家庭主夫要不要？

針對賴清德總統拋出「家庭主婦每月領取5000元」，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳表示，選舉到了就開始畫大餅，政治的核心是執行力，不是光耍嘴皮子，況且為了促進工作平等，我國早已制定「產檢假、陪產假」，難道賴總統還活在傳統的沙文主義思維。

賴總統今天在嘉義王靈宮發表演說，談及0歲到18歲的孩子，未來每個月可以領取5000元育兒津貼，政府同時積極照顧老年人與弱勢族群，未來每個月的老農津貼將提高至1萬元，對於沒有投保公保、勞保或農保而參加國民年金的家庭主婦，每個月也至少能夠領取5000元。

邱慧洳稍早受訪時表示，選舉到了就開始畫大餅，賴總統在就職兩周年演說時提出「0到18歲每月5000元津貼」，當時聲稱預估要花費2000億元，財源從何而來的疑問還沒消除，沒想到現在又要擴及家庭主婦，「這是出題讓在野黨幫您做作業嗎？」

邱慧洳質疑，行政院長卓榮泰今年4月對外宣稱「114年度中央政府總決算扣除債務還本，實際賸餘新台幣1021億元」，請問是要拿歲計賸餘來填補嗎？到底夠用嗎？是要舉債嗎？預算怎麼編？還是麻煩先說清楚講明白。

邱慧洳說，賴總統可能需要好好加強「性別平等，從你我做起」的觀念，我國至少在10年前就開始宣導家務分工的概念，同時為了促進工作平等也制定「產檢假、陪產假」，難道賴總統口中的「家庭主婦」是還活在傳統的沙文主義思維嗎？還有請問「家庭主夫」要不要？

邱慧洳強調，畫大餅每個人都會，政治的核心是執行力，不是光耍嘴皮子，「幾百個政見都跳票了，請問這個承諾還會兌現嗎？」麻煩賴總統不要對人民一騙再騙，也不要再繼續當一個「信口開河」的「跳票」總統。

「投資下一代、照顧家庭主婦，都該做，也本來就是政府的責任」，民眾黨主席黃國昌表示，民進黨過去10年浪擲超過5000億元，卻讓我國出生率變成全世界最後一名，結果選舉年一到，唯一解方是發錢，至於錢從哪裡來、錢要怎麼發，面對質疑只能說研議、規劃中，或者細節下周公布。

黃國昌指出，新生兒每個月要發5000元、家庭主婦每個月要發5000元，請問接下來還要發給誰？總共要發多少錢？有民進黨黨證，要不要多發一點？施政可以如此毫無規劃，恣意亂撒幣嗎？「有這種缺乏遠見、毫無章法，想要拿香跟拜卻又拿不出具體規劃的總統，真的是非常可悲。」