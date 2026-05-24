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婚姻平權上路7年 蔡英文：找不找得到對象…就是各位的事了

中央社／ 台北24日電
前總統蔡英文在Threads發文回顧7年前的今天，她在總統府內正式簽署這項法案、生效，讓台灣成為亞洲第一個同性伴侶可以合法結婚的國家。圖／取自蔡英文Threads
前總統蔡英文在Threads發文回顧7年前的今天，她在總統府內正式簽署這項法案、生效，讓台灣成為亞洲第一個同性伴侶可以合法結婚的國家。圖／取自蔡英文Threads

婚姻平權正式上路7周年，前總統蔡英文Threads發文回顧7年前的今天，她在總統府內正式簽署這項法案、生效，讓台灣成為亞洲第一個同性伴侶可以合法結婚的國家；她並開玩笑地說，「婚姻平權過了7年了，找不找得到對象，就是各位的事了」。

蔡英文透過社群平台發文表示，5月24日是台灣婚姻平權正式上路的日子。7年前的今天，她在總統府內正式簽署這項法案、生效，讓台灣成為亞洲第一個同性伴侶可以合法結婚的國家。

她說，這一步，不只是法律的改變，更是許多人多年努力、彼此理解、共同前進的成果。這條路並不容易，但台灣社會選擇用民主的方式，讓自由與平等繼續往前走。

蔡英文表示，感謝每一位曾經勇敢相信愛、也讓台灣變得更好的朋友。願每一個人都能在這片土地上自由地愛，也安心地生活。

蔡英文回顧當初立法的經過，並開玩笑說，「婚姻平權過了7年了，找不找得到對象，就是各位的事了」。

另外，蔡英文也分享一段日前演講影片。她在演講時表示，擔任總統8年裡，其實經常面對一些非常困難的決定，婚姻平權當時是台灣社會很重要的癥結點，但作為民主社會，必須回歸很根本問題：「每一個人是否應該在法律面前享有平等的權利？」這個答案必然是肯定的。

蔡英文指出，既然選擇要繼續往前走，就必須頂住壓力，走出去跟人民溝通，時任行政院長蘇貞昌用無懈可擊的台語，訴諸長輩對年輕世代疼惜的心情，來接受這樣的事情，「蘇院長好像一輩子都是個硬漢，但在這個議題上，他突然變得溫柔了，我也嚇了一跳」。

蔡英文說，大家確實把事情辦成了，提出方案獲得修正，讓不同意見的人感受到被尊重，走了第一步，讓台灣成為亞洲第一個實現婚姻平權的國家。民主政治的責任不只是做出決定，而是在做出決定後，讓社會仍然願意彼此理解，繼續溝通，並且一起往前走。

蔡英文 Threads 婚姻平權

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