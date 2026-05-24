稅收紅利與社會共享 賴清德：家庭主婦國民年金給付提高至每月五千

賴清德總統24日上午前往「嘉義埤仔頭王靈宮」參香祈福，並致贈匾額「湛恩廣衍」。總統也與鄉親分享政府施政方向，其中在照顧長者與弱勢方面，總統表示，政府規劃提高老農津貼發放額度至每月1萬元，並提高國民年金給付，也就是對於沒有投保公保、勞保或農保而參加國民年金的家庭主婦，每個月也至少能領取5,000元。

賴總統致詞時表示，嘉義埤仔頭王靈宮為地方重要信仰中心，此次特地前來參香祈福，也提醒近期天氣炎熱，呼籲民眾注意身體狀況、適時補充水分。由於王靈宮與其故鄉萬里昭靈宮皆奉祀五顯大帝，因此特別向神明祈求五項願望，包括：國泰民安、風調雨順、嘉義市四時無災八節有慶、國家經濟持續發展，以及全民安居樂業。

談及政府施政方向，賴總統指出，國家經濟發展、稅收增加，因此要將紅利與社會共享；政府規劃自明年1月起，提供0到18歲每人每月5,000元成長津貼，累計最高18年可達108萬元，為孩子未來升學、創業預作準備。此外，未來就學倘就讀私立大學，政府也有提供補助。

在照顧長者與弱勢方面，賴總統表示，政府規劃提高老農津貼發放額度至每月1萬元，並提高國民年金給付至每人每月5,000元。同時，政府也將提高低收入戶家庭生活補助、低收入戶就學生活補助、低收入戶兒童生活補助、中低收入戶老人生活津貼、身心障礙者生活補助及弱勢兒童及少年生活扶助等六大社福津貼補助。

談及政府推動加薪及減稅，賴總統表示，他與蔡英文前總統執政十年間，已連續調高勞工基本薪資，蔡前總統上任時勞工基本薪資每月20,008元，現在已經達到每月2萬9,500元，今年若再調升，就會超過3萬元。除了勞工要照顧，軍公教也要照顧，十年來已為軍公教加薪4次，累計加薪幅度14%，行政院日前也表示今年8月將再行研議加薪。

賴總統表示，除了推動加薪，政府也推動減稅，單身租屋族年收入64.4萬元以下、四口之家且有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下、三代同堂212萬元以下者，皆不必繳稅。目前全臺約有40%至50%的民眾無須繳納綜合所得稅，整體稅收主要由收入前1%的高所得者負擔，約貢獻四成至五成稅額。最後更強調，經濟好、稅收增加等國家發展的成果，應與全民共享。政府將持續運用財政資源照顧人民，也感謝民眾支持，他會繼續努力打拚，期盼國人團結合作，讓國家穩健向前。