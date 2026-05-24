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稅收增加福利共享 賴清德：家庭主婦每月至少能領取5000元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
由於現場氣溫破33度，有名陳姓長輩因酷熱不適昏厥，引來民眾關切，消防救護人員立即上前協助。記者李宗祐／攝影
由於現場氣溫破33度，有名陳姓長輩因酷熱不適昏厥，引來民眾關切，消防救護人員立即上前協助。記者李宗祐／攝影

賴清德總統今天在同黨民代陪同下，前往嘉義五顯帝廟進行贈匾朝拜儀式，並為立委王美惠民進黨參選人站台造勢。由於現場氣溫破33度，有名陳姓長輩因酷熱不適昏厥，賴清德展現醫師專業立即上前關切診斷。賴清德表示，該名長輩狀況穩定並已休養，他也特地向現場民眾鞠躬致歉，感謝大家的熱情支持。

活動現場烈日當頭，氣溫高達33度以上。賴清德在致詞時，特別呼籲在場民眾多補充水分，身體若有不適千萬不要勉強，可以直接去廟內休息。他開玩笑地說，大家不要因為總統來了就不好意思離開，明明很辛苦還在那裡撐著，如果有需要「賴醫師」也不要客氣、不用掛號費。

針對昏倒的陳姓長輩，賴清德向大家說明，他有親自去查看，長輩的意識清楚、心跳穩定，應該是天氣太熱導致血壓降低、冒冷汗，請大家放心。

隨後，賴清德總統在廟前向神明祈求五大願望，國泰民安、風調雨順、地方發展、經濟繁榮以及人民安居樂業。他說，政府存在的目的就是要安定社會、讓人民生活穩定的國泰民安，以及雖然天災難測，但期盼能讓人民好過生活、政府更好做工作的風調雨順；祈求嘉義市與台灣各地四時無災、八節有慶以促進地方發展，並提及近年台灣經濟與股市持續發展，稅收增加就能用來照顧人民以達成經濟繁榮，進而讓基層勞工與弱勢族群都能獲得妥善照顧，達到人民安居樂業的目標。

賴清德說明施政成果表示，未來預計實施0歲到18歲的孩子，每個月可以領取5000元育兒津貼的政策，若從出生一路領到18歲，總計可領到108萬元，這筆錢不僅能減輕家長負擔，也能存起來作為未來讀大學或創業的基金。同時，政府也積極照顧老年人與弱勢族群，未來每個月的老農津貼將提高至1萬元，對於沒有投保公保、勞保或農保而參加國民年金的家庭主婦，每個月也至少能領取5000元。

此外，針對中低收入戶與身心障礙者的各項生活與教育補助也都會全面提高。賴清德說，這幾年因為國家經濟好、稅收增加，所以福利一定要全民共享，在基本工資方面，已從他剛上任時的2萬0008元，連續10年調升至現今的2萬9500元，今年更預計會突破3萬元，而軍公教人員在過去幾年內也已陸續調薪4次、累計調幅達14%，今年8月行政院也研議再度帶頭加薪。

在減稅福利方面，賴清德指出，目前單身個人年收入在64萬元以下、雙薪家庭且育有2名5歲以下幼兒年收入在168萬元以下，皆免繳所得稅，全台灣已有近40%至50%的人口享受免繳綜合所得稅的福利，真正實現經濟成果與全民共享。

這場活動雖然烈日當頭，但現場民眾的反應依舊十分熱烈。當賴清德總統離開會場時，仍有大批支持者熱情歡呼，現場「總統好」、「總統我愛你」、「總統加油」的吶喊聲此起彼落、不絕於耳。

雖然烈日當頭，但現場民眾的反應依舊十分熱烈，賴清德感受到民眾熱情相挺，鞠躬答謝。記者李宗祐／攝影
雖然烈日當頭，但現場民眾的反應依舊十分熱烈，賴清德感受到民眾熱情相挺，鞠躬答謝。記者李宗祐／攝影

賴清德總統嘉義五顯帝廟廟參拜、贈匾後與廟方人員合影留念。記者李宗祐／攝影
賴清德總統嘉義五顯帝廟廟參拜、贈匾後與廟方人員合影留念。記者李宗祐／攝影

賴清德總統五顯帝廟廟參拜、贈匾受到民眾熱情歡迎。記者李宗祐／攝影
賴清德總統五顯帝廟廟參拜、贈匾受到民眾熱情歡迎。記者李宗祐／攝影

賴清德總統說明施政成果表示，未來預計實施0歲到18歲的孩子，每個月可以領取5000元育兒津貼的政策。記者李宗祐／攝影
賴清德總統說明施政成果表示，未來預計實施0歲到18歲的孩子，每個月可以領取5000元育兒津貼的政策。記者李宗祐／攝影

賴清德總統蒞廟參拜、贈匾，隨後述說施政成果為同黨參選人接抬聲勢。記者李宗祐／攝影
賴清德總統蒞廟參拜、贈匾，隨後述說施政成果為同黨參選人接抬聲勢。記者李宗祐／攝影

賴清德總統在廟前向神明祈求國泰民安、風調雨順、地方發展、經濟繁榮以及人民安居樂業五大願望。記者李宗祐／攝影
賴清德總統在廟前向神明祈求國泰民安、風調雨順、地方發展、經濟繁榮以及人民安居樂業五大願望。記者李宗祐／攝影

賴清德總統說明幼兒福利、老農津貼、照顧弱勢、減稅等施政成果，強調經濟成果全民共享。記者李宗祐／攝影
賴清德總統說明幼兒福利、老農津貼、照顧弱勢、減稅等施政成果，強調經濟成果全民共享。記者李宗祐／攝影

賴清德總統蒞廟參拜、贈匾，隨後述說施政成果為同黨參選人接抬聲勢。記者李宗祐／攝影
賴清德總統蒞廟參拜、贈匾，隨後述說施政成果為同黨參選人接抬聲勢。記者李宗祐／攝影

賴清德總統說明幼兒福利、老農津貼、照顧弱勢、減稅等施政成果，強調經濟成果全民共享。記者李宗祐／攝影
賴清德總統說明幼兒福利、老農津貼、照顧弱勢、減稅等施政成果，強調經濟成果全民共享。記者李宗祐／攝影

民進黨 賴清德 王美惠 嘉義市選舉 2026九合一選舉 家庭主婦

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