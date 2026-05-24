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綠營台南市黨部主委改選煙硝味濃 陳水扁遷籍台南首投黨職選舉
民進黨地方黨部主委、市黨員代表、全國黨員代表改選今登場，許多黨員一早前往指定地點投票，人潮踴躍，而定居台南的前總統陳水扁日前在台南市黨部主委候選人、立委郭國文協助下，將黨籍遷回台南，今早前往投票時，不少支持者也熱情向阿扁總統打招呼。
民進黨台南市黨員人數約為3萬多人，郭國文上屆以1萬3499票拿下主委之位，此次改選由郭國文對決台南市議會副議長林志展，兩人原為同派系領袖，主委改選被外界視為賴系「內戰」，且此屆改選攸關年底九合一縣市長及議員選戰的輔選重任，選情廝殺迄今備受關注。
郭國文今一早在永康投完票後，隨即前往東區陪同前總統陳水扁投票，他提到，「這是多年來，阿扁總統第一次在台南參與黨籍投票」，今陪同阿扁總統投票，也感謝阿扁總統一路以來的鼓勵。
陳水扁也說，第1次回到台南投黨職人員選票，真的很高興，今天投票黨員很多，投票率應該不錯，謝謝大家關心。
此外，黨內台南市長參選人、立委陳亭妃與其陣營本屆並未推派人選，但其在基層黨員中的影響力仍具關鍵地位，陳亭妃今早先出席地方活動與行程，預計下午將會前往投票。
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