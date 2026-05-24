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綠營彰化主委改選登場 謝翠屏可望成首位女性掌舵者
民進黨今日舉行全國黨代表、縣代表暨各縣市黨部主委改選投開票，彰化縣黨部主委選舉僅有現任副執行長謝翠屏1人完成登記，在同額競選情況下，外界預期將順利當選，並成為彰化縣黨部成立以來首位女性主委。謝翠屏放棄原先投入溪湖區縣議員選舉規畫，轉向黨務經營與基層整合。
今天上午起，彰化縣4處投開票所陸續有黨員前往投票，現場依序進行身分查驗、領票及投票程序，整體秩序平順。由於此次改選攸關地方黨權版圖及基層組織布局，也吸引不少黨公職與支持者到場關注，觀察投票情況與動員狀況。
民進黨彰化縣黨部指出，此次具投票資格者包括全國黨代表8544人、縣代表8537人及主委8537人，全縣共設4處投開票所，包含彰化市成功活動中心、福興鄉農會、員林市大明里活動中心，以及埔心國中暨社區多功能活動中心，分別負責彰化區、鹿港和美區、員林田中區及溪湖北斗二林區黨員投票作業。
黨部也提醒，黨員須攜帶身分證、印章及黨證，才能完成投票程序。今天下午4時截止投票，隨後展開開票作業，結果預計晚間陸續出爐。
謝翠屏過去曾任兩屆鄉民代表，本屆投入埔心鄉長選舉，對上尋求連任的張佩瑩未能勝出，之後進入縣黨部擔任副執行長。地方人士認為，隨著地方選舉腳步接近，主委改選除牽動黨內組織運作，也將影響後續提名協調與地方整合。
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