「太陽花世代」將掌北高綠黨部 吳沛憶盼能為黨內帶「新氣象」

民進黨各地方黨部主委今舉行改選，北市部分有現任英系立委吳沛憶同額競選，吳今天一早也與台北市長參選人沈伯洋至各投開票所視察狀況，吳表示她與參選高雄黨部主委黃捷都是「太陽花世代」出身，也希望能夠給黨內帶來新氣象，感受不同想法、價值、理念。

民進黨地方黨部今舉行地方黨公職改選，一早各投開票所聚集不少黨員前往投票，而今年台北、高雄也成為亮點之一，「太陽花世代」出身立委吳沛憶、黃捷均投身黨部主委選舉，且為同額競選，沒意外應可順利當選，更將肩負年底大選任務。

吳沛憶今天一早與台北市長參選人沈伯洋現身大安、文山區投開票所，吳表示，希望她與黃捷能夠帶給民進黨不一樣「新氣象」，包括想法、價值、理念該如何在實務的作法中，讓大家可以感受到。

吳沛憶表示，台北市這次的選舉，希望是可以打開跟社會的對話，市長參選人沈伯洋也一再提出對於市政政策的願景，也希望台北市民大家是不分黨派可以一起有一個很好的討論環境。