快訊

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

高教降維／學歷正貶值？校名篩選失靈 「國立」不代表能力

Omega-3怎麼吃？營養師推薦魚類、海藻與豆類搭配法

聽新聞
0:00 / 0:00

影／黃捷將掌高市黨部 黃國昌「尊邁」…批新潮流恐掏空高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨今早在高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，支持者獻花鼓勵民眾黨，希望民眾黨愈來愈好。記者徐白櫻／攝影
民眾黨今早在高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，支持者獻花鼓勵民眾黨，希望民眾黨愈來愈好。記者徐白櫻／攝影

民進黨黨職改選今天投票，僅立委黃捷一人角逐黨部主委。民眾黨主席黃國昌與國民黨高雄市長參選人柯志恩今天近午也在果貿合體反擊。黃國昌表示，如讓新潮流賴瑞隆重新入主高雄市政府，過去新潮流陳菊市府掏空高雄的事情絕對會重新再上演，也會衝擊陳其邁市長所累積的市政成果，接下來會用非常具體的行動支持柯志恩。

民眾黨今早在高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，國民黨立委柯志恩在論壇進行一半現身。針對黃捷參選下屆高雄市黨部主委，綠營整合更向前邁進一步，黃國昌被媒體追問日後如何促進藍白合

黃國昌表示，他已多次說過，台灣民眾黨在高雄這邊全力支持柯志恩奪下高雄市，相信大家看得非常清楚，如讓新潮流賴瑞隆重新入主高雄市政府，過去新潮流陳菊市府掏空高雄的事情絕對會重新再上演，也會目前陳其邁市長所累積的市政成果化為烏有，「接下來會用非常具體的行動來力挺柯志恩」。

黃國昌肯定柯志恩在立法院的表現。他表示，柯志恩是他在立法院的好同事，問政專業理性且非常在意高雄在地發展，包括過去在立法院推動非常多重要的法案，如修正財政收支劃分法，讓高雄市的統籌分配款增加非常多。

黃國昌說，反觀賴瑞隆，除在立法院裡面不理性問政，用完全不是事實的內容來當作他法案發言的基礎，造成了非常大的笑話，更把以前舊的資料當成新的在質詢台上照稿念，這樣子的立委參選高雄市長，絕對不是高雄的福氣，後面會用具體行動力挺柯志恩。

民眾黨今早在高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，吸引不少居民到場聆聽。記者徐白櫻／攝影
民眾黨今早在高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，吸引不少居民到場聆聽。記者徐白櫻／攝影

黃捷 黃國昌 新潮流 民進黨 柯志恩 藍白合

延伸閱讀

民進黨黨務選舉今投票 賴瑞隆忘記帶證件、黃捷戶籍沒變更跑錯投票所

民進黨黨職24日改選 吳沛憶與黃捷接班主委、南市受矚

駁斥黃光芹爆料 黃國昌：我和廖了以沒直接接觸

獨／沈伯洋陸戰跑不停…積極深入綠營票倉 吳思瑤曝未來規畫

相關新聞

「太陽花世代」將掌北高綠黨部 吳沛憶盼能為黨內帶「新氣象」

民進黨各地方黨部主委今舉行改選，北市部分有現任英系立委吳沛憶同額競選，吳今天一早也與台北市長參選人沈伯洋至各投開票所視察狀況，吳表示她與參選高雄黨部主委黃捷都是「太陽花世代」出身，也希望能夠給黨內帶來新氣象，感受不同想法、價值、理念。

現狀誰來維持？川普、習近平與民進黨的台海敘事戰

川習會後，因川普一句「不樂見有人認為美國撐腰就能搞獨立」，一度愕然的民進黨政府，因為川普說「我會跟他談」，彷彿吞下九轉還魂丹，瞬間滿血回歸，大內宣模式催到滿檔，總統府秘書長潘孟安宣稱台美溝通「暢通無阻」。比較掃興的是代理海軍部長表示，將暫緩140億美元對台軍售，總統府發言人隨即表示，「有注意到相關訊息，但是目前沒有有關美國針對這項軍售要進行調整的任何訊息。」

影／黃捷將掌高市黨部 黃國昌「尊邁」…批新潮流恐掏空高雄

民進黨黨職改選今天投票，僅立委黃捷一人角逐黨部主委。民眾黨主席黃國昌與國民黨高雄市長參選人柯志恩今天近午也在果貿合體反擊。黃國昌表示，如讓新潮流賴瑞隆重新入主高雄市政府，過去新潮流陳菊市府掏空高雄的事情絕對會重新再上演，也會衝擊陳其邁市長所累積的市政成果，接下來會用非常具體的行動支持柯志恩。

民進黨南市黨部改選兩強對決 郭國文、林志展一早已投票

民進黨今天進行地方黨部主委與全國黨代表改選投票，在台南市，副議長林志展挑戰現任主委立委郭國文，外界視為賴系「內戰」受關注。據知，兩人上午不到上午9時就已完成投票。

立院預算中心：搶救少子化過度仰賴現金補助 成效欠佳

賴清德總統520就職2周年，拋出0至18歲月領5千元的成長津貼，引發熱議。不過立法院預算中心報告點名，少子女化對策過度仰賴現金補助，育兒津貼、托育補助占比高達8至9成，且2018年實施後我國總生育率不升反降，認為計畫仰賴一次性或特定期間補助，補助支出易增難減，成效欠佳。

九合一風雲／綠新竹縣等一個人 鄭朝方守竹北或豪賭？

新竹縣長選戰成為民進黨全台最後尚未定案的拼圖，關鍵始終圍繞竹北市長鄭朝方。續拚竹北，幾乎是最能穩健累積政治能量的一條路；挑戰縣長，則是試圖改寫新竹縣藍營長年優勢版圖的高風險豪賭。這不只是鄭朝方個人的政治選擇，更牽動民進黨在新竹縣的整體布局。藍白整合與否、第三勢力是否參戰、選票能否有效集中，都讓這場「等一個人」的選戰充滿懸念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。