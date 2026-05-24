影／黃捷將掌高市黨部 黃國昌「尊邁」…批新潮流恐掏空高雄

民進黨黨職改選今天投票，僅立委黃捷一人角逐黨部主委。民眾黨主席黃國昌與國民黨高雄市長參選人柯志恩今天近午也在果貿合體反擊。黃國昌表示，如讓新潮流賴瑞隆重新入主高雄市政府，過去新潮流陳菊市府掏空高雄的事情絕對會重新再上演，也會衝擊陳其邁市長所累積的市政成果，接下來會用非常具體的行動支持柯志恩。

民眾黨今早在高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，國民黨立委柯志恩在論壇進行一半現身。針對黃捷參選下屆高雄市黨部主委，綠營整合更向前邁進一步，黃國昌被媒體追問日後如何促進藍白合。

黃國昌表示，他已多次說過，台灣民眾黨在高雄這邊全力支持柯志恩奪下高雄市，相信大家看得非常清楚，如讓新潮流賴瑞隆重新入主高雄市政府，過去新潮流陳菊市府掏空高雄的事情絕對會重新再上演，也會目前陳其邁市長所累積的市政成果化為烏有，「接下來會用非常具體的行動來力挺柯志恩」。

黃國昌肯定柯志恩在立法院的表現。他表示，柯志恩是他在立法院的好同事，問政專業理性且非常在意高雄在地發展，包括過去在立法院推動非常多重要的法案，如修正財政收支劃分法，讓高雄市的統籌分配款增加非常多。

黃國昌說，反觀賴瑞隆，除在立法院裡面不理性問政，用完全不是事實的內容來當作他法案發言的基礎，造成了非常大的笑話，更把以前舊的資料當成新的在質詢台上照稿念，這樣子的立委參選高雄市長，絕對不是高雄的福氣，後面會用具體行動力挺柯志恩。